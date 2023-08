Net geen 1.350 deelnemers aan Bonustocht Nooit Moe Boezinge

De Bonustocht van Nooit Moe Boezinge is een onverhoopt succes geworden. Voorzitter Ronny Larnou, secretaris Arlette Dassonneville, schatbewaarder Johan Versaevel, kledijverantwoordelijke Paulette Bollingier en een poule van een dertigtal vrijwillige medewerkers mochten vorige zondag in OC In ‘t Riet in Zillebeke maar liefst 1.342 deelnemers en 8 nieuwe leden noteren aan de inschrijvingstafel. Na de 140 eigen leden volgt in de rangschikking wandelclub de Heuvellandstappers met 83 deelnemers, voor Drevestappers Zonnebeke (71), Wervikse Wandelsport Vereniging vzw (66), Brigandtrotters Ingelmunster (60), Witsoonestappers Krombeke vzw (45) en WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden (44). Op de foto staan de vrijwilligers Brigitte Storme en Roland Vanpeteghem met Petra Pattyn, Petra Callewaert, Janique Barthier en Eddy Andries op de rustpost in OC d’Oude Schoole in Hollebeke. (foto Frans D’Haeyere)