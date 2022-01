Neos, afdeling Izegem, viert gouden jubileum twee jaar na datum: “Iedereen kijkt er echt naar uit”

Neos Izegem viert op woensdag 19 januari bij Hoornaerts in Kachtem haar 50-jarig bestaan. “Onze lokale afdeling bestaat eigenlijk al 52 jaar, maar door de coronapandemie moesten we het feest ter gelegenheid van ons gouden jubileum twee jaar naeen uitstellen”, zeggen voorzitter Germain Vanwynsberghe en secretaris Roland Vansteenkiste.

Op 4 december 1969 startten enkele rustende, maar ondernemende senioren een lokale CRM-afdeling (Club der Rustende Middenstanders). “Raymond was een van de stichtende leden”, zeggen Germain en Roland. “Een aantal van die stichters lagen trouwens ook aan de basis van de Stedelijke Seniorenraad (in november 2021 bestond die 50 jaar), maar ook van CRM arrondissementeel, provinciaal en nationaal.”

Culturele en sportactiviteiten

In 2005 werd CRM veranderd in Neos, Netwerk van Ondernemende Senioren. Een vlag die naar onze mening beter de lading dekt dan CRM. “Ook niet-zelfstandigen kunnen lid worden van Neos”, vervolgen onze gesprekspartners.

“Iedereen betaalt jaarlijks 55 euro lidgeld, waarvan wij als lokale afdeling de helft naar Neos nationaal moeten doorstorten. Die 27,5 euro per lid en een jaarlijkse subsidie van stad zijn onze enige inkomsten en daarmee moeten we in een werkjaar (van 1 september tot 31 augustus van het jaar erop) maandelijks een activiteit proberen te organiseren. Dat kunnen bijvoorbeeld voordrachten zijn over de meest uiteenlopende onderwerpen.”

“We hadden al VRT-journalist Stefaan Blommaert en Knack-journalist Dirk Draulans te gast. Ook in 2022 staan er interessante onderwerpen op de agenda zoals Ilse Landuyt die komt spreken over de geschiedenis van de kus en Elfi Vansteenkiste, die een keer uitlegt hoe Chinees eten bij de Chinees is. We organiseren ook sportactiviteiten als wandelen en fietsen en er is ook een jaarlijkse daguitstap. Lokaal talent komt ook aan bod bij ons en in februari komt stadsgenoot Karel Declercq zijn coronacabaret presenteren.”

Uitstappen

Naast de lokale activiteiten zijn gaan ze met Neos ook al een keer naar het Schlagerfestival in Hasselt of naar musicals als ‘40-45’ of ‘Daens’ van Studio 100 in Schelle. “Dit zijn activiteiten die we via Neos nationaal boeken en waar leden amper 30 euro betalen voor bus en maaltijd. De tickets kopen we ook aan een goedkopere prijs. Als lokale afdeling kunnen we ook altijd te rade gaan bij de nationale stafmedewerkers van Neos.”

Neos Izegem heeft ook een zeskoppig quizteam. “Waar ons bestuurslid Freddy Decoutere van deel uitmaakte. Jammer genoeg overleed Freddy op 22 december op 75-jarige leeftijd. In het werkjaar 2019-2020 werd ons team winnaar van de ‘Slimste Quizclub van Neos West-Vlaanderen’. We deden daar als Izegemnaars onze naam ‘Boos Izegem’ alle eer aan!”

Door corona afgelast

Corona hakte er ook bij Neos Izegem heel erg in. “Heel wat activiteiten moesten en moeten we noodgedwongen afgelasten of naar een andere datum verschuiven, onder andere een kerstviering, het driekoningenfeest en het nieuwjaarconcert Neos West-Vlaanderen in De Leest. Hopelijk kan ons jubileumfeest op woensdag 19 januari wel doorgaan.”

Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Garmain Vanwynsberghe, ondervoorzitter Etienne Vandendriessche, secretaris Roland Vansteenkiste, penningsmeester Rudy Pattyn en bestuursleden Riet Heytens, Marie-Claire Vanuxeem, Magda Vanneste, Kristine Vanoutrive en Ann De Forche.

Gouden jubileum

Het jubileumfeest ter gelegenheid van50 jaar Neos begint die woensdag in Hoornaerts om 11 uur met een academische zitting, waar de voorzitter het over de geschiedenis van de lokale afdeling en 50 jaar middenstandsleven in Izegem zal hebben. Gasten zijn schepen Kurt Himpe, nationaal Neos-directeur Martin De Loose en provinciaal voorzitter Johan Hoornaert. Nadien mag wie ingeschreven is ook de voeten onder tafel steken voor een topfeestmaal. En dan is het op naar de volgende 50 jaar!

(IB)