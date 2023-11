Nele organiseert kerstevent in romantische schuur in Aartrijke

Op zaterdag 2 december organiseert Nele De Meyer van schoonheidssalon Mint een kerstevent in een romantische schuur in de Ossebilkstraat. Ze slaat daarvoor de handen in elkaar met Tante Jeanne uit Torhout en Noments uit Gistel. “We willen er een gezellige namiddag in kerstsfeer van maken.”

Nele De Meyer organiseerde de voorbije jaren al telkens een kerstevent bij haar schoonheidssalon Mint in Aartrijke. Nu verhuist ze het event naar een andere locatie. “Het kerstevent vorig jaar barstte uit zijn voegen, dus ging ik op zoek naar een andere locatie hier in Aartrijke. Zo kwamen we uit bij de prachtig gerenoveerde schuur van Louise Jonckheere en haar man in de Ossebilkstraat 25 in Aartrijke”, begint Nele.

Op zaterdag 2 december is iedereen er welkom tussen 13 en 18 uur. “In onze gezellige kerstschuur zullen er tal van leuke kerstgeschenkjes zijn om anderen of jezelf mee te verwennen, zoals geurkaarsen van From Victoria with Love, juwelen van Les Soeurs, skincare van Image, make-up van Mii en cadeaubonnen. Wil je graag weten hoe je basismake-up aanbrengt of hoe je all the way kan gaan, dan is het ook mogelijk om je in te schrijven voor persoonlijk make-upadvies. Daarvoor dien je wel op voorhand in te schrijven bij mij op het nummer 0478 50 71 47.”

Er is ook een Christmas tearoom. “Jana Joly van Tante Jeanne uit Torhout maakt de lekkerste zoeternijen. In de tearoom kan men genieten van een glaasje cava, een frisdrankje, pilsje, verwenkoffie en een zoet bordje.”

Goodiebags

Aan de overkant in de schuur houdt Noémi Vanderstuyt van Noments mini-kerstfotoshoots, waarvoor de boekingen al zijn ingevuld. “De eerste 100 bezoekers ontvangen een goodiebag ter waarde van 15 euro. Bij een aankoop op het kerstevent maak je ook kans op een cadeaubon van Mint, Tante Jeanne of Noments”, besluit Nele.

