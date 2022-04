Negenenveertigste Chiro Rol Marathon op gang getrapt in Meulebeke

Onder een grote belangstelling werd de 49ste editie van de Chiro Rol Marathon op gang gefietst. Burgemeester en schepenen mochten als eersten de rollen in beweging brengen.

Burgemeester Verwilst prees de inzet van de Chirojongens- en meisjes om na twee jaar terug vol overtuiging het driedaags gebeuren te realiseren. Hoofdleiders Marthe Vergote en Jens Tanghe dankten de 35 leiders en leidsters die zich een week lang uit de naad hebben gewerkt om het OC Vondel die vertrouwde Chirolook aan te meten.

Vervolgens was het tijd voor een gezellige koffiekaarting, lekker toeven in de bierstube die een prachtig skilandschap aangemeten kreeg, of samen met Beren Bijeen te genieten van spijs en drank bij heerlijke music on stage.

Zaterdag is er vanaf 10.00 uur de billenkarrenrace. Om 13.30 uur is er Funpoertoe, kinderanimatie, en vanaf 19.30 uur wordt het volop genieten van Chiro in Concert. Kaarten aan de deur kosten 3 euro. Zondag start men om 10.30 uur met de dertigste uitgave van ‘Tien om te Zien goes international’.

Vanaf 12.00 uur kan men de Amstel Gold Race op groot scherm volgen terwijl men kan genieten van lekkere frietjes. Om 21.30 uur is het tijd voor de 15de editie van De Nacht van de Rol, kaarten in vvk 5 euro, add 8 euro.