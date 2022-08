Negende (en voorlaatste?) muziekquiz op kermiszaterdag: “Ons vragenarsenaal raakt stilaan uitgeput”

Muziekliefhebbers mogen de muziekquiz op kermiszaterdag in Zonnebeke niet missen. Zo snel mogelijk inschrijven, is de boodschap want de quiz is zeer populair.

Marnick Gunst (63) kwam in 2013 met de eerste muziekquiz op de proppen. “Ik ben een echte muziekfanaat met een voorkeur voor rock”, begint Marnick zijn verhaal. “Het eerste optreden dat ik bijwoonde, was van Tjens Couter, met de legendarische Arno. In de loop der jaren volgden nog heel veel optredens. Daarnaast stel ik ook graag quizzen samen. Omdat er vroeger in de vooravond van kermiszaterdag helemaal niets te doen was, wou ik met een muziekquiz wat leven in de brouwerij brengen.”

Aan de eerste editie in 2013 namen 11 ploegen deel en in 2021 was dat aantal opgelopen tot 47. Om alles in goede paden te leiden, krijgt Marnick voor de organisatie de hulp van Gregory Six, Anne Denys maar ook zijn zoon, dochter, echtgenote en familieleden steken een handje toe. In totaal zijn er, deelnemers inclusief, meer dan 150 mensen bij betrokken.

Het is een voordeel om een team van verschillende leeftijden samen te stellen

Alle vragen komen van Marnick die er nu over een 900-tal beschikt. “Dit is onze negende editie. Het plan was altijd om er tien te organiseren, want het vragenarsenaal raakt stilaan uitgeput”, vervolgt Marnick. “De quiz bestaat uit 100 muziekfragmenten die 40 seconden worden gespeeld. Dan volgen drie vragen naar titel, uitvoerder en een bijkomende ermee verbandhoudende vraag. Alles genres, uitgezonderd klassieke muziek, komen aan bod uit meer dan een halve eeuw muziek. Het is dus een voordeel om een drietal van verschillende leeftijden samen te stellen. Vorig jaar won de ploeg met Nico Debeuf en Caroline Defever uit De Patine samen met Patrick Caen. Zij mochten de wisselbeker meenemen naar huis. Wie de quiz driemaal wint, mag de wisselbeker houden. En dit zou deze editie wel eens kunnen gebeuren. Ons motto is de deelnemers te amuseren met muziek. De deelname is gratis. De ploegen mogen maximaal uit drie personen bestaan.”

“Na de quiz is er een optreden van de Beselaarse formatie DuvelsgoedXL”, vult Koklikoo-uitbater Greg Six aan. “Dit is een muzikaal trio met zang, drum en accordeon bestaande uit de Beselarenaars Lesley Deblander en Harry Verbrugghe, samen met Roeselarenaar Harry Callens. Ze brengen een breed genre en houden ervan populaire nummers aan elkaar te plakken tot unieke medleys. Met DuvelsgoedXL is het dan ook genieten van alom bekende nummers op een eigen, verrassende manier gebracht.”

De quiz vindt plaats in open lucht aan de achterkant van de Koklikoo op zaterdag 3 september van 17 tot 19.30 uur. Meer informatie en inschrijving bij marnick.gunst@hotmail.com.