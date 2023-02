Negen kandidates dingen naar kroontje van Miss Komen 2023: na drie jaar eindelijk nieuwe verkiezing

Op zaterdag 25 februari wordt Miss Komen 2023 verkozen. Hiermee komt meteen ook een einde aan de titel die Andréa Lamblin drie jaar lang kon dragen, door corona. De verkiezing is uniek in België, omdat ze zowel meetelt voor Belgische en Franse nationale verkiezingen.

Negen jongedames, allen tussen 18 en 23 jaar oud, dingen zaterdag mee naar de felbegeerde titel. “En laat ons meteen duidelijk maken dat er heel wat meer van tel is dan enkel en alleen hun looks”, verduidelijkt Myriam Claeis (52). Als verantwoordelijke voor de verkiezing is ze verheugd dat ze opnieuw een spetterende slotshow kan organiseren.

Titel van drie jaar

“Andréa Lamblin won in 2020 de titel en toen sloeg corona toe. Het was uit den boze om eender wat te organiseren, dus bleef Andréa haar titel fier dragen. Ook vorig jaar was het nog niet geheel duidelijk wat wel en niet kon, waardoor we ervoor kozen het toch nog even op pauze te zetten. In 2023 kan het wel weer helemaal en negen dames schreven zich in.”

“Miss Komen heeft een voorbeeldfunctie en daar kijken we erg strikt op toe”

Over het stereotiepe beeld van een missverkiezing die niets meer is dan alleen maar een defilé van jongedames, is Myriam duidelijk. “Onze kandidaten moeten vooral persoonlijkheid hebben. Miss Komen zal worden verwacht op verschillende events waar ze haar gemeente zal moeten vertegenwoordigen. We kunnen dan ook niet hebben dat we iemand sturen die enkel maar mooi is en helemaal niets zinnigs te zeggen heeft. Miss Komen heeft een voorbeeldfunctie en daar kijken we erg strikt op toe.”

Totaalspektakel

In een wereld waar missverkiezingen meer en meer naar de achtergrond schuiven, opteert Myriam nog steeds voor een show met alle toeters en bellen. “Het is een totaalspektakel, compleet met dans en muziek. Waanzinnig leuk om te organiseren en voor de aanwezigen nog leuker om te zien. De verkiezing van Miss Komen is overigens uniek in België. Onze dames vertegenwoordigen zowel Komen-Waasten aan Belgische kant, als Comines aan Franse kant. Dat wil dus zeggen dat de laureate zowel kan meedingen naar het kroontje van Miss België als dat van Miss France.”

De slotshow gaat door op zaterdag 25 februari, in de Lys Arena van Comines in Frankrijk. Oorspronkelijk moest de show doorgaan in het Cultureel Centrum van Komen-Waasten, al gooiden de renovatiewerken hier roet in het eten.