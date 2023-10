Negen docenten aan Vives organiseren opnieuw Teachers Disco

Op donderdag 16 november zal er ongetwijfeld opnieuw gedanst en gefeest worden aan de Trax-site in Roeselare. Negen docenten van de hogeschool Vives campus Roeselare organiseren er dan voor de vijftiende keer hun Teachers Disco. Een fuif waarbij de opbrengst integraal naar het goede doel gaat.

De keuze voor dit jaar is gevallen op TEJO Roeselare, een centrum waar jongeren tot aan 20 jaar gratis psychologische hulp kunnen krijgen. “Het is onze bedoeling om jaarlijks voor een ander goed doel te kiezen”, aldus Tim Bekaert, docent aan Vives Roeselare. “Vorig jaar kozen we voor Dierenasiel Roeselare. We haalden toen 1.024 euro op en zijn daar heel tevreden mee. Voor de fuif van dit jaar hebben we een capaciteit om zo’n 400 mensen te ontvangen, dus dat ziet er ook weer goed uit. Iedereen die wil, is dus van harte welkom. Wie trouwens verkleed komt, krijgt een gratis drankje. Het maakt niet uit in wie of wat. We hopen zo al meteen een leuke sfeer te creëren.”

Een ticket in voorverkoop kost 9 euro. Er zal ook mogelijkheid zijn om aan de deur nog een kaartje te bemachtigen.