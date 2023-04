Nederlander kaapt goud weg op EK Meeuwenschreeuwen in Adinkerke: “Als grap begonnen maar wel veel geoefend”

Zondagnamiddag weerklonk uit volkscafé De Verloren Gernoare aan het station van Adinkerke het oorverdovende gekrijs van meeuwen die allemaal meedongen naar de titel Europees Kampioen Meeuwenschreeuwen. Na een spannende wedstrijd mochten de winnaars met schorre meeuwenkelen hun medailles en prijzen in ontvangst nemen.

De gouden medaille voor volwassenen ging naar de Nederlander Jarmo Slutter, die het nipt haalde van zijn landgenoot Tooren en de Belgische Maren Van Cauwenberge. De gouden medaille in de categorie kinderen ging naar de 6-jarige Marie Boon en Loïc Devos en zijn team werden net als vorig jaar de winnende kolonie.

Lang voor organisator en presentator Claude Willaert het startschot gaf voor het Europees Kampioenschap Meeuwenschreeuwen 2023 zat in het authentieke volkscafé De Verloren Gernoare de sfeer er meteen goed in. Het café en het terras waren veel te klein om de kandidaten en hun enthousiaste supporters op te vangen. Wie niet binnen geraakte, supporterde op straat.

Professionele jury

Een professionele jury hield het hoofd koel terwijl meeuwenimitatoren en het publiek hun kelen schor schreeuwden. Jan Vandromme (Diensthoofd Milieu Koksijde), Marc Verborgh (VOC Oostende), Marc Van De Walle (Instituut Natuur- en Bosonderzoek), Hannelore Maelfait (coördinator Gebiedswerking Kust) en Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) kweten zich consciëntieus van hun taak.

Winnaar Marie Boon (kinderen) uit Kontich. © MVQ

De kleine Marie Boon (6 jaar) uit Kontich mocht de spits afbijten en blies meteen de jury van zijn sokken. Maar ook de meeuwenschreeuw van de kleine Nila Moeyaert uit Koksijde klonk bijzonder overtuigend. Marie kwam als winnaar uit de bus en mocht naast haar medaille een gigantische snoepmand mee naar huis nemen. Samen met haar mama Kristel Mensch, die vorig jaar tweede werd, had Marie flink geoefend. “Vooral op de trampoline heb ik geoefend, maar vandaag was ik net als mama toch wel zenuwachtig”, vertelt Marie.

Nederlander kaapt goud weg

In de categorie volwassenen kaapte de jonge Nederlander Jarmo Slutter uit Eindhoven de gouden medaille weg, net voor zijn landgenoot Rob Tooren uit Amsterdam en de Belgische Maren Van Cauwenberge uit Wichelen.

“Eigenlijk is het voor mij een beetje als grap begonnen”, lacht de winnende student bouwkunde. “Maar dan ben ik toch wel beginnen oefenen, vooral in openbare ruimtes.” Maren volgt de opleiding theatermaker in Tilburg en heeft heel wat ‘meeuwenvideo’s’ bekeken. “Ik heb ook ‘onderzoek’ op het strand gedaan, tussen de meeuwen!”

Net als vorig jaar overtuigde Loïc De Vos, zijn neef Milan en zijn oom Stijn de jury met hun levensechte imitatie van het meeuwengekrijs, maar ze imiteerden ook heel geloofwaardig het meeuwengedrag. Opnieuw goed voor een gouden medaille in de categorie kolonies. De deelnemende kolonies zorgden vooral voor veel ambiance. Een damesvoetbalteam, een ijsberenteam dat zich thuis voelt in het water tussen de meeuwen… Ook de kolonie van de zussen Karen en Elisa Van De Voorde en Jadrana Demoen uit Koksijde presteerde schitterend. “We werken als vrijwilliger voor Theater aan Zee in Oostende, waar we zelfs een meeuw in het logo hebben”, zeggen de dames. “We praten al jaren over meedoen aan dit EK, en nu hebben we onze kans gewaagd!”

De bende van ‘RoRo’ (Romain) en zijn ‘Moumous’ (mouettes = meeuwen) uit Duinkerke zorgde voor een feestelijke afsluiter. Met hun act en hun liedje over lessen ‘meeuwenschreeuwen’ kregen ze het hele publiek mee, en het feest werd op straat, buiten De Verloren Gernoare verdergezet.