Nayla Breyne is de allereerste Wieltjesambassadeur in Menen:“Ik hoop dat dit me helpt om te groeien”

Met de nieuwe eretitel van Wieltjesambassadeur maakt stad Menen komaf met een traditie van 50 jaar Wieltjesprinsessen en Stadsambassadrices. De genderneutrale verkiezing biedt iedereen de kans om deel te nemen, maar dat heeft niet gezorgd voor een toeloop aan kandidaten. Nayla Breyne is dit jaar de enige kandidaat. Ze mag zich meteen ook de allereerste Wieltjesambassadeur noemen.

“Wieltjesprinses of Wieltjesambassadeur: de titel maakt me niet zoveel uit. Maar ik vind het goed dat de stad iedereen de kans wil geven om mee te doen”, zegt Nayla Breyne.

“Alleen is het jammer dat ik de enige kandidaat ben. Want daardoor kan er ook geen verkiezing plaatsvinden. Jill Ponnet, de Wieltjesprinses van vorig jaar, vertrouwde me toe dat dat een erg leuke en unieke belevenis is, die ik nu moet missen. Ook is het spijtig dat er geen eredames of -heren zullen zijn om een heel jaar samen mee op trekken. Toch vind ik het mooi dat ik ondanks het gebrek aan kandidaten de eretitel krijg. Ik werk als jobstudent in ijssalon Friola op de Grote Markt en daar zijn ze alvast laaiend enthousiast. Ook mijn ouders, mijn broer, zus en mijn vriend zijn erg trots op me.”

Timide

“Als kind ging ik altijd met mijn ouders naar de verkiezing kijken. Het leek me toen al leuk om daaraan mee te doen. Omdat ik nogal timide ben, heeft het tot dit jaar geduurd vooraleer ik me kandidaat durfde te stellen. Ik ben van plan om me open te stellen en ik hoop dat dit me helpt om te groeien op sociaal vlak. Ik zie het alvast zitten om veel evenementen te bezoeken en kijk nu al uit naar de Wieltjesworp.”

Als ze me vragen om op te treden, dan zie ik dat zeker zitten – Nayla Breyne

Nayla (18) werd geboren op 17 april 2005 in Roeselare en woont in de Lode Zielenslaan op de wijk Ons Dorp. Haar papa Yoni (47) is technical solution architect, haar mama Sabrina Bousse (44) is kraamverzorgende. Ze heeft nog een broer Byron (21) en een zus Sy’Rai (13). Sinds anderhalf jaar is ze samen met Louis Lecoutere (21) uit Wevelgem. “Hij staat niet graag in de belangstelling en houdt zich liever op de achtergrond. Maar hij zal me altijd steunen”, weet Nayla.

Verpleegster

In de lagere school ging Nayla naar de Kameleon (nu Futura). In het middelbaar verruilde ze na twee jaar het college voor MUDA in Evergem, waar ze de richting jazz/popmuziek volgde.

“Binnenkort begin ik de opleiding verpleegkunde aan VIVES Kortrijk. Het was altijd een droom van me om in de zorg te werken als dokter of chirurg. Maar dat is te hoog gegrepen, een carrière als verpleegster zie ik wel realiseerbaar. Muziek is en blijft evenwel mijn grote passie, vooral dan piano en zang. Samen met mijn broer en enkele vrienden zat ik in een bandje Experimental. We smeden nu plannen om dat muziekgroepje nieuw leven in te blazen. Mocht men me als Wieltjesambassadeur vragen om eens op te treden, dan zou ik dat zeker zien zitten”, besluit ze.