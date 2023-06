Natuurpunt ‘De Vlasbek’ blikt terug op geslaagde vlindertuinhappening in Kuurne

Afgelopen weekend organiseerde Natuurpunt ‘De Vlasbek’ een vlindertuinhappening in de Kuurnse vlindertuin. Zaterdagavond werd daarbij op zoek gegaan naar nachtvlinders (motten) om deze te vangen en te determineren met behulp van lichtvallen. Op zondag was er vanaf 12 uur een picknick, een vlinderzoektocht, een voorleesmoment voor de kinderen en werden nog enkele nachtvlinders die op zaterdagavond werden gevangen gedetermineerd.

Daarnaast vonden ook geleide wandelingen en een safari-determinatie doorheen de vlindertuin plaats. “De plaats waar de huidige vlindertuin is gelegen was vroeger eigenlijk de ‘kakweide’ tussen de Centrumschool en de Bib”, vertelt Jan Vanaverbeke van natuurpunt ‘De Vlasbek’, “We zijn gelukkig dat de gemeente Kuurne deze natuurparel omvormde tot een vlindertuin, waar er ruimte is voor natuur én mens. Daarnaast werd deze vlindertuin verder ingericht met duurzame materialen.

De zitbanken zijn gemaakt van de stenen die vroeger de plantenperken van de Centrumschool vormden, en het hout is afkomstig van een boom die vroeger in het ‘Kerkepark’ stond. We zijn alvast blij dat heel wat nieuwsgierigen zijn afgekomen naar ons evenement die ondertussen jaarlijks wordt georganiseerd”. Wie de picknick bijwoonde diende wel zelf zijn drank en eten mee te brengen. Wie eraan deelnam genoot duidelijk met volle teugen van dit moment.

(BRU)