Nationale Alpacashow lokt veel bezoekers naar Waregem Expo: “Ze zijn zo zacht, ik wil er eentje thuis”

De Alpaca Association Benelux hield zondag haar najaarsshow in Waregem Expo. Heel wat geïnteresseerde families kwamen de wollige wezens van dichtbij inspecteren.

De Alpaca Association Benelux (AAB) is de vereniging voor alpacahouders in België, Nederland en Luxemburg en zet zich in voor het welzijn, de gezondheid en kwaliteit van de alpaca. Naast events in Nederland organiseert AAB jaarlijks twee grote Nationale Alpacashows in België. De najaarsshow vond voor het eerst in Waregem Expo plaats.

De hal werd ingericht met verschillende drank-, eet- en uiteraard wolkramen, een bar, spelactiviteiten voor kinderen en een arena waar de wedstrijd plaatsvond. “Vandaag worden er 102 alpaca’s gerangschikt en gepresenteerd per geslacht, leeftijd, kleur en type – suri of huacaya”, vertelt Patrick De Bel.

Grand Champion

“Per groepje wordt een nummer één gekozen, nadien kiest de jury per kleurcategorie een winnaar. Alle winnaars worden op het einde samen voorgesteld, de winnaar daarvan wordt de Grand Champion, de grootste kampioen van de show.” De jury kijkt daarbij vooral naar de kwaliteit van de vacht.

De wollige viervoeters met de grote, donkere puppy-ogen lokten heel wat bezoekers naar de Expo. Ook Chiro Waregem Centrum kwam langs. De 7-jarige Korneel keek vol verwondering samen met zijn leeftijdgenootjes Liam en Regis naar de alpaca’s.

Spugen

“Ze zijn echt super mooi, ik heb al eentje kunnen aaien”, klinkt het. “Het is leuk om hier te zijn. En de alpaca’s zijn super super zacht, ik wil er thuis eentje.” Spugen alpaca’s niet als je te dicht komt? “Nee, nog niet. Maar dat zou ik niet erg vinden”, lacht Korneel.