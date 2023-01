Natalie Imbruglia en Earth, Wind & Fire (experience by Al McKay) vervoegen de line-up van W-festival in Oostende

“Het strand van Oostende wordt nog mooier met de bekendmaking van 2 nieuwe namen voor W-festival 2023”, dat laat de organisatie weten. Natalie Imbruglia en Earth, Wind & Fire (experience by Al McKay) vervoegen de line-up eind augustus.

“Trek je dansschoenen maar aan en dans mee met Earth, Wind & Fire (feat. Al McKay)! Deze levende legendes komen op zaterdag 26 augustus naar W-fest en brengen een jukebox vol hits live op het podium. Onmogelijk om niet te bewegen, te dansen en mee te zingen met klassiekers als September, Let’s groove, Boogie Wonderland, After the love has gone, de wereldwijde nummer 1 hit Fantasy en nog veel, veel meer!

Op zondag 27 augustus hebben we een bijzondere dame uit ‘down under’ in de rij staan, een echt icoon uit de late jaren 80 en 90. De ongelooflijke Natalie Imbruglia komt naar ons festival met haar wereldwijde hitsingles zoals Torn, Shiver, Wishing I was there, Wrong impression, Big Mistake enzovoort, enzovoort.