Nadat zestien wagens getakeld zijn, geven meer dan 1.000 lopers het beste van zichzelf tijdens Santarun in Roeselare

De Santarun lokte donderdagavond meer dan 1.000 lopers naar het centrum van Roeselare. Die moesten wel een tijdje wachten vooraleer ze hun kilometers konden lopen. Zestien geparkeerde wagens moesten eerst getakeld worden.

De Santarun werd donderdagavond opnieuw een succes. Meer dan 1.000 lopers kozen ervoor om één ronde (ruim 3 kilometer) of drie ronden (10 kilometer) door het centrum van de stad te lopen. Beide wedstrijden startten wel later dan voorzien. Verschillende chauffeurs lapten het parkeerverbod langs het parcours aan hun laars. Maar liefst zestien wagens werden getakeld.

Onder andere langs de Noordstraat was een takelfirma druk in de weer. Uiteindelijk kon de korte wedstrijd omstreeks 19.40 uur, veertig minuten later dan gepland, toch starten.