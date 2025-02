Nachtraven in ondergrondse parking van RSL op Post

Na een succesvolle editie van Nachtraven aan de Kop van de Vaart in Roeselare organiseren Korneel Cottyn, Julie Roose en Louis Plancke van Loko Events op zaterdag 8 maart opnieuw een evenement op een bijzondere locatie. “Een ondergrondse parking voor een techno-, house- en trancefeestje is toch vrij uniek.”

Korneel Cottyn, Louis Plancke en Julie Roose zijn in de regio gekend als de organisatoren van het zomerinitiatief Bar Hazart in Oostnieuwkerke. Daarnaast organiseren de drie vrienden onder de naam Nachtraven ook verschillende evenementen op opmerkelijke locaties. Zo palmden ze al eens de omgeving van het kasteel van Ingelmunster in en streken ze in september 2024 neer aan de Kop van de Vaart in Roeselare. “Het evenement werd een succes. De verstandhouding met de stad is goed waardoor we nu ook de mogelijkheid krijgen om een evenement te organiseren in de ondergrondse parking van RSL op Post. Een feestje op zo’n locatie is best wel uniek toch?”

Vrouwelijke dj’s

Op zaterdag 8 maart zijn vierhonderd feestvierders er welkom. “De omgeving leent zich er toe om stevigere muziek te brengen.” Onder andere Kenny Montana, een snel opkomende naam binnen het nachtleven, prijkt er op de affiche. Ook twee vrouwelijke dj’s, Manon en Bedith, zullen er het feestje kleuren. Ondertussen bekijken de drie vrienden welke evenementen ze dit jaar nog kunnen organiseren. “We hopen kort na de zomer terug te mogen keren naar de Kop van de Vaart. In mei is er ons festival. Dat kan dit jaar niet plaatsvinden aan het Kasteel van Ingelmunster, maar we zijn op zoek naar een andere locatie in de Brigandsgemeente.”

Bar Hazart

Wat ook zeker terug komt is Bar Hazart. “Dit jaar zit onze zomerbar in een nieuw jasje. We hebben heel wat nieuwe ideeën”, verklappen Korneel, Louis en Julie nu al. Wie er bij wil zijn in de ondergrondse parking van RSL op Post kan voor tickets en informatie terecht op de sociale media waar het evenement aangekondigd wordt.