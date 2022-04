‘Nacht van de Wanorde’ ten voordele van de Fietsbieb

Op zaterdag 23 april vindt in het Bockor Café vanaf 20.30 uur de Nacht van de Wanorde plaats. De eerste activiteit die de Wanorde ooit organiseerde was een barbecue. Ditmaal gooit de organisatie het echter over een totaal andere boeg.

Ze namen daarvoor drie DJ’s onder de arm die tot in de late uurtjes allround-muziek zullen draaien. “We mikken op een breed publiek, zodat heel wat mensen via deze weg kennis kunnen maken met onze vereniging”, vertelt Christophe Landrieux,

“De Wanorde ontstond nadat een groep kameraden die elkaar kenden van school de koppen bij elkaar staken om iets te doen. Al snel ontstond het idee om goede doelen uit Kuurne te gaan steunen en voor we het wisten waren we onze eerste activiteit aan het organiseren.”

Geen ronde prijzen

“Wie ons wil steunen, kan dit onder meer doen door een lidkaart te kopen die 5,70 euro kost. Om onze naam eer aan te doen, werken we niet met ronde prijzen. Onze vereniging telt momenteel zo’n 61 leden”, aldus Christophe Landrieux. De Wanorde voorziet drie à vier activiteiten per jaar waarvan de opbrengst telkens naar een ander goed doel gaat.

Dj’s van dienst op zaterdagavond 23 april zijn Nico Debosschere van het voormalig Sportkaffee, Vincent Debackere van de Wanorde en Jason Van Assche uit Waregem, die nog draaide op Retroland in The Punch in Avelgem.

Een inkombandje voor de Nacht van de Wanorde kost 5 euro voor leden en 8 euro voor niet-leden van De Wanorde. Aan de deur betaal je 10 euro. De opbrengst van de inkombandjes wordt ditmaal geschonken aan de Fietsbieb Kuurne.

Inkombandjes zijn te koop bij de mensen van de Wanorde en in het Bockor Café gelegen in de Twaalfde-Liniestraat 1.

(foto BRU)