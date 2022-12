Nacht van de Schlagers was schot in de roos

De nacht van de Schlagers in Kortrijk Xpo lokte ruim 4.000 toeschouwers om schlagervedetten zoals onder meer Yves Segers, Sergio, Willy Sommers, Christoff en Denny Christian aan het werk te zien op een schitterend podium.

Zowat iedereen danste en zong mee vanaf het begin van de show. De aftrap werd gegeven door Yves Segers met zijn Café De Zwaan en op het laatst een polonaise. “Ambiance troef van in het begin”, zegt Joke Alsberge (met groene muts) uit Anzegem.

“Ik nodig elk jaar vrienden uit om de traditie in ere te houden. Het is al zeven jaar dat we naar Kortrijk komen, ja, in de foute klederdracht. We hebben eerst ‘een laagske’ gelegd om dan volledig los te gaan. Er zijn nog zekerheden in het leven, goede ambiance met de mooie optredens en amusement met de after-party tot de vroege uurtjes.” De vrienden Sofie, Lorre, Gwenny, Curd, Steve en Saskia konden enkel maar beamen.

Het kerstkoppel Hanne Callewaert en Peter Van Braeckel uit Zwevegem tekenden ook present. “We kozen voor de vipruimte voor een gezellig samenzijn. We kwamen niet specifiek voor een bepaalde artiest. We horen het allemaal graag”, aldus het koppel.

Behalve mensen uit Kortrijk, Anzegem en Zwevegem kwamen er ook toeschouwers uit Brussel, Oostende, Hasselt en zelfs Duitsland en Nederland.

(PVH/ Foto TD)