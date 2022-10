Nacht van de Scheve Paters: 39 verschillende trappisten

De jojo’s, jong-jong-oud-scouts, begonnen initieel als een groep ex-leiders van de jongensscouts. Door een chronisch tekort aan evenementen voor hun leeftijd beslisten ze er zelf één te organiseren. Hun interesse gaat naar de betere bieren, terwijl hun eega’s zich liever op de dansvloer uitleven. Zo werd Nacht van de Scheve Paters een feit.

Tim Follebout legt uit dat ze drie jaar hebben gewacht op deze editie: “Door de coronapandemie werd de derde nacht helaas uitgesteld, maar aan de kaartenverkoop te zien, is het Lichterveldse enthousiasme alvast heel groot. Niettegenstaande we eigenlijk vooral op online en mond-tot-mond reclame inzetten.”

39 trappisten

“Ons aanbod is uitgebreid naar 39 verschillende trappisten uit de 11 trappistenbrouwerijen. Door het grote succes hebben we ons druivenassortiment verder uitgebreid en hebben we naast rode en witte wijn, ook rosé en champagne. We mikken op de meerwaardezoekers, zo zijn gewone pintjes in bekers niet te krijgen, wel vijf officiële trappistenpilsen in glas als alternatief. Er zijn bijhorende hapjes, kaas en heerlijke trappistenburgers”, legt Tim het concept uit.

Afterparty

“De hemelpoorten gaan open om 19 uur”, zegt Tim. “We starten gemoedelijk, al zorgen de acteurs en de inkleding meteen voor sfeer en gezelligheid in ons authentieke religieuze kader. We bieden ook dit jaar de mogelijkheid om met proefglaasjes de bieren in het gezelschap te delen. Dit zorgt ervoor dat je toch een groot deel van de kaart kan proeven.”

Nacht van de Scheve Paters op zaterdag 22 oktober in OC De Schouw, vanaf 19 uur. DJ Riz Doux zorgt voor een knallende afterparty voor jong en oud.

Kaarten zijn online te krijgen via www.jojoslichtervelde.be voor de prijs van 5 euro. De tickets zullen de avond zelf klaarliggen aan de ingang. De resterende kaarten worden aan dezelfde prijs aan de deur verkocht. De eerste 50 ingeschrevenen krijgen een gratis sorbet van Chimay Dorée. (JW)