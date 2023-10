Nacht van de Geschiedenis in Meulebeke wordt ontroerende herdenkingsavond

Davidsfonds Meulebeke, heemkring Mulenbeca, NSB Meulebeke en het lokaal bestuur van Meulebeke slaan de handen in elkaar. Om een boodschap van vrede en verdraagzaamheid te blijven uitdragen, om een avond stil te staan bij het verleden en om daarbij te reflecteren over de toekomst, wordt, in het unieke kader van Kasteel Ter Borcht, een aangrijpende en spannende avond georganiseerd. Deze ‘Nacht van de Geschiedenis’ kadert in de herdenking van Wapenstilstand.

Verteltheater

Ignace Goethals vertelt en acteert de eenakter ‘Ons Moeder binst den GrooteN Oorlog’. Het is een toneelbewerking van het aangrijpend oorlogsverhaal ‘De Moeder en de drie soldaten van Ernest Claes’. Brigit Decraemer zorgt voor licht en geluid. De pianomuziek is van Gerrit Jalet.

Het honorarium is ten voordele van de ARK Moerkerke-Brugge, een gemeenschap die behoort tot de internationale ARK-federatie, waar mensen met en zonder verstandelijke beperking het leven delen.

Meulebeekse moeders

Onmiddellijk aansluitend aan het theater brengen twee hedendaagse Meulebeekse vrouwen een aangrijpend eerbetoon aan alle moeders uit het dorp die door het oorlogsgeweld van ’14-’18 stierven.

Iedereen welkom

Deze organisatie is toegankelijk voor iedereen. Er zijn ook nog tickets aan de inkom beschikbaar. Het evenement vindt plaats aan Kasteel Ter Borcht in de Baronielaan in Meulebeke. Aanvang is om 20 uur en de inkom bedraagt 5 euro, waarbij een drankje is inbegrepen. Meer info op de website.

Wapenstilstand

De traditionele herdenking vindt plaats op zaterdag 11 november 2023 met stoet om 9 uur van op de Markt naar de gemeentelijke begraafplaats voor de huldiging van de oud-strijders uit WO I & II en aansluitend een dankviering om 10 uur in de St.-Amanduskerk.