Naast muziek ook fietsen in de kijker op 11 juli-viering: “Grote Markt zal weer swingen”

De jaarlijkse 11 juli-viering gaat in Izegem opnieuw niet onopgemerkt voorbij. In de dagen naar aanloop van de Vlaamse feestdag zijn er tal van activiteiten in de stad. Rode draad dit jaar is de fiets, met onder andere een fiets-fotozoektocht en een lezing over de Ronde van Vlaanderen.

Izegem heeft 2023 uitgeroepen tot Jaar van de Fiets, met onder andere de passage van de Ronde van Vlaanderen en het BK Wielrennen voor elites op 25 juni als dé twee blikvangers. Het 11 juli-comité pikt daar nu graag op in. “We schotelen de mensen graag jaarlijks iets nieuws voor en dit keer is dat een fiets-fotozoektocht”, vertelt voorzitter Nick Verschoot. “Deelnemers kunnen die van 6 juni tot en met 7 juli op eigen tempo afleggen. Het gaat om een fietstocht voor het hele gezin. Je rijdt ongeveer twintig kilometer, maar het parcours is opsplitsbaar en er zijn drie mogelijke startpunten. Er zijn mooie prijzen te winnen en de uitreiking vindt plaats in het feestweekend. Deelnameformulieren zijn te verkrijgen in de bib of via de website van stad Izegem. Niets houdt de mensen overigens tegen een formulier te halen en de zoektocht later deze zomer te voltooien, maar dan kan je uiteraard geen prijzen meer winnen.”

De Ronde Leeft

De fiets keert ook terug in de officiële plechtigheid aan de vooravond van de Vlaamse Feestdag. Op maandag 10 juli is er in kasteel Wallemote de lezing De Ronde Leeft van gastspreker Geert Vandenbon. “Hij graaft in de geschiedenis van de Ronde. Met sprekende beelden, interessante illustraties en pakkende weetjes. Hij is een bevoorrechte getuige, hij werkte beroepshalve 23 jaar mee aan de organisatie van de ‘mooiste wedstrijd van de wereld’.” Die avond is er ook de uitreiking van de tweejaarlijkse Guldensporenprijs, die een handels- of horecazaak in Izegem met een mooie Nederlandstalige naam bekroont. Nadien is er een receptie aangeboden door de stad.”

De feestelijkheden beginnen al op zaterdag 8 juli met op de Grote Markt met het gratis meezingspektakel Vlaanderen Zingt. “In het eerste deel tussen 19.30 en 23 uur is er een optreden, gevolgd door het zingen van Vlaamse klassiekers’, zegt Nick.

Eerste afterparty

“Het levert gegarandeerd weer een swingende Grote Markt op. Nadien organiseren we voor het eerst een afterparty met plaatjes van DJ Stef, omdat we merkten dat het feest na het zingen wel heel vlug stilviel.” Op zondag 9 juli is er vanaf 14 uur een gratis familienamiddag op de Grote Markt. “Er staan springkastelen, er is een donutkraampje en om 15 uur komt Kaatje van Ketnet optreden”, aldus Nick. “Om 16 uur volgt er nog een uurtje Kids Disco XXL.”

Op die zondag is er om 10.30 uur ook een eucharistieviering in de Sint-Tillokerk, opgeluisterd door mannenkoor De Kerels. De organisatie is in handen van Davidsfonds Izegem en Emelgem-Kachtem. Op maandag 10 juli is er om 20 uur ook nog een beiaardconcert op het Bad Zwischenahnplein met beiaardier Wim Van den Broeck, de stadsbeiaardier van Lommel. Op dinsdag 11 juli is er de 18de vinkenzetting van het Verbond Emelgem-Kachtem. Inschrijven kan van 7.30 tot 8.30 uur in café De Nieuwe Wijk. De zetting vindt van 9 tot 10 uur plaats in de Liesterstraat. De prijsuitreiking volgt om 11 uur. Tot slot is er om 14 uur ook het 22ste petanquetornooi Meli Melo van club Mandeldaele op de site Perelaar.