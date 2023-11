Na zeven jaar opnieuw Gouden Boomstoet in Brugge: “Middeleeuwen zullen tot leven komen”

Na zeven jaar wachten krijgt Brugge op 24 augustus 2024 opnieuw een Gouden Boomstoet. Een nieuw artistiek team gaat voor een interactieve aanpak en wil bewijzen dat de middeleeuwen ook ‘cool’ kunnen zijn. Monumentale sculpturen van Elise Eeraerts zullen deze vernieuwde, historische stoet een hedendaagse interpretatie geven.

In de zomer van volgend jaar trekt de Gouden Boomstoet opnieuw door de straten van Brugge. Het gaat om de veertiende editie, de allereerste dateert uit 1958. Na lang nadenken gaf het Brugs stadsbestuur zijn zegen voor een nieuwe editie, op voorwaarde dat er sterk ingezet wordt op vernieuwing. Want het evenement moet een hedendaags publiek kunnen aanspreken, dat deed het verouderd concept in 2017 niet meer voldoende.

“De vernieuwde stoet moet leesbaar zijn voor de huidige generatie Bruggelingen én de bezoekers, in vergelijking met vroeger zal er meer interactie met het publiek zijn. De middeleeuwen zullen echt tot leven komen”, benadrukken burgemeester Dirk De fauw, cultuurschepen Nico Blontrock en voorzitter Franky Demon van Brugge Plus in koor.

Vuurspuwende draken

Algemeen coördinator Kasper Verhelst van Brugge Plus dook in de 15de eeuwse archieven om feiten van fictie te onderscheiden bij het huwelijk van Margareta van York met Karel de Stoute op 3 juli 1468. Hij ontdekte een heus bacchanaal, met fonteinen waaruit wijn spoot, banketten met zeldzame spijzen en vuurspuwende draken. Maar ook een verslag van het steekspeltornooi ‘Wapenpas van de Gouden Boom’, waaraan ridders uit diverse landen deelnamen.

Een tafereel uit de Gouden Boomstoet. © Sien SD DHauwer

Regisseurs Tom Ternest en Dominique Deckers kregen de opdracht om met 1500 figuranten, zeven praalwagens en 10.000 attributen een nieuwe stoet te ontwerpen, waarin Brugse Zotten met hun spottend commentaar op de Brugse geschiedenis een belangrijke rol zullen vertolken. “De Gouden Boomstoet zal uiteenvallen in vier delen”, vertelt Tom Termont: de intrede van Margareta van York, haar inwijding in de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen, het huwelijksfeest en een actuele interpretatie van de stoet.

Cellmade

Evelyne Meersschaut zal samen met het kostuumatelier meer dan duizend kostuums vervaardigen, Katrien Van Aelst is verantwoordelijk voor de rekwisieten, scenograaf Giovanni Vanhoenacker bouwt installaties, Elise Eeraerts creëert hedendaagse sculpturen. Cellmade laat gedetineerden een nieuwe ‘Gouden Boom’ lassen.

Dominique Deckers benadrukt het ‘verbindend’ element van de stoet: “We doen een beroep op de Brugse verengingen, maar ook individueel kunnen Brugse figuranten zich inschrijven voor dit evenement. Wie geïnteresseerd is, kan zich nu al opgeven.”