Na zes jaar mag Poperinge 25ste Bier- en Hoppefeesten organiseren

Stad Poperinge organiseert tijdens het weekend van 15, 16 en 17 september opnieuw de traditionele driejaarlijkse Bier- en Hoppefeesten. Naar de 25ste editie was het door corona zes jaar uitkijken, maar nu draaien de voorbereidingen op volle toeren en pakt de organisatie uit met een vernieuwd en uitgebreider feestprogramma.

“De driejaarlijkse Bier- en Hoppefeesten staan telkens garant voor een bomvolle feesttent op het Oudstrijdersplein, een spannende Hopkoninginverkiezing en de kleurrijke Hoppestoet als kers op de taart. Omdat we zowat tien maanden nodig hebben om alles voor te bereiden, kon de vorige editie ook niet doorgaan, zelfs al waren de coronamaatregelen tegen september zo goed als opgegeven. Maar nu willen we er dus een mega-uitgave van maken”, zegt Toerismeschepen Klaas Verbeke (CD&V).

Volgens Bart Wemaere, diensthoofd Vrije Tijd, is er in de grote tent op het Oudstrijdersplein plaats voor zowat 3.300 mensen, staand en zittend door elkaar.

Het stadsbestuur en heel wat verenigingen, scholen en vrijwilligers werken enthousiast samen om een topfeestweekend te presenteren. Naast de gekende deelevenementen pakt de stad Poperinge dit jaar uit met enkele nieuwigheden. Zo is er extra aandacht voor de jonge bezoekers met de kinderparade en het kinderdorp vol activiteiten. Met het nieuwe event op de Grote Markt, als alternatief voor Lekker Westhoeks, wordt teruggegrepen naar de aloude Hommelpaptraditie.

Kinderparade op vrijdag

“Deze jubileumeditie wordt op vrijdagmiddag voor het eerst op gang getrokken door een vrolijke kinderparade. Mascotte Popernicus nodigt alle basisscholen uit groot-Poperinge uit om mee op te stappen. Tien scholen zegden reeds hun deelname toe en gaan dit schooljaar aan de slag om met kosteloos materiaal kostuums en zelfs stoetwagentjes te maken. De optocht start aan zaal Make Blyde, komt voorbij aan het woonzorgcentrum Proventier en gaat via de centrumstraten richting het Oudstrijdersplein. In de feesttent verbroederen jong en oud door samen het Hoppelied te zingen. Daarna gaat het seniorenfeest daar lustig verder”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Op vrijdagavond wordt het feest officieel geopend met de verbroederingsavond. Je waant je tijdens deze avond in een Münchens Brouwershuis. Tussen de lange houten tafels en de schuimende potten bier leer je de vrienden uit de zustersteden kennen. Enkele livebands zoals Ort en Zwigt, de Marktkapelle Wolnzach, Green Oignons en Ze Quaffeurs geven de avond een muzikale toets.

Sfeer op de Grote Markt

Muziekkorpsen uit binnen- en buitenland vullen op zaterdagnamiddag de centrumstraten om vervolgens op de Paardenmarkt een fantastisch Taptoe-spektakel te brengen.

De Grote Markt wordt op zaterdag- en zondagnamiddag omgetoverd tot een hopveld waar vreemde plukkers met hun woonwagens neerstrijken. Kinderen kunnen deelnemen aan de kinderanimatie, er kan geproefd worden van heerlijke traditionele pannenkoeken en iedereen mag meebouwen aan de hommelvent van stro die op zondagavond in vuur en vlam gezet wordt.

Zaterdagavond staat opnieuw volledig in het teken van de Hopkoninginverkiezing. Wie volgt dit jaar de langst regerende hopkoningin Laura en haar eredames Hanne en Manon op? Een volle feesttent moedigt de strijdende trio’s aan om nadien te genieten van de overwinning en samen te vieren tot in de vroege uurtjes. De kandidatentrio’s worden pas in april aan de pers voorgesteld.

Kleurrijke Hoppestoet

De Hoppestoet op zondagnamiddag vormt het hoogtepunt van het weekend. Dit kleurrijk spektakel vertelt het verhaal van de hop in al haar facetten. Meer dan 1.300 figuranten beelden het verhaal van hop in de wereld uit, de geschiedenis van de plukkers en de werking van de handmatige pluk. De kinderen charmeren het publiek als vrienden en vijanden van de hop, dit jaar krijgen de bladluizen, rode spinnen, libellen en vlinders een nieuwe outfit. De Poperingse Hopbellen getooid in de roodgele stadskleuren en groene hopbellenhoed krijgen een make-over. Tientallen paarden en ruiters flaneren fier in de stoet en trekken de vernieuwde wagens voort van ‘Hop in de wereld’, het Hommelpapfeest en de Hopkoninginwagen.

Hommelpapfeest

Bij het vallen van de avond wordt het Hommelpapfeest op de Grote Markt gevierd. Met de verbranding van de Hommelpapvent en ‘Poperinge zingt faut’ (onder leiding van De Faute Bent van Frederik Mahieu), wordt het einde van de oogst en het feestweekend ingeluid. In de feesttent gaat het dak er nog af met topmuziek van topartiesten. Die Verdammte Spielerei is er eentje van en krijgt bijzonder goed gezelschap op het podium. Benieuwd? Volg de Bier- en Hoppefeesten op sociale media om de volledige muzikale line-up van het weekend te ontdekken.

Ticketverkoop vanaf 16 mei

De Bier- en Hoppefeesten zijn overwegend gratis. Wie ten volle van de sfeer wil genieten, kan een tribuneplaats reserveren of een ‘Dagje Hoppestoet’ boeken waarbij de festiviteiten gecombineerd worden met een bezoek aan het hopmuseum, hopboerderij en middaglunch. Supporters voor de Hopkoningin-kandidaten wordt aangeraden om tijdig hun ticket voor de verkiezingsavond aan te kopen. Half mei worden tickets voor de Hoppefeesten via de webshop en de balies van de stad Poperinge te koop aangeboden.