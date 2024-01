Na zes jaar eindelijk weer Molenfeesten in Ruiselede: feestcomité strikt Belle Perez en Bart Kaëll

Door de coronacrisis is het liefst zes jaar geleden dat er in Ruiselede nog eens Molenfeesten waren, dus deze driejaarlijkse editie op zaterdag 3 en zondag 4 augustus wordt alvast iets speciaal. Wij konden het voorlopige programma al inkijken en dat belooft een mooi evenwicht te worden tussen tradities en absolute toppers, met als spectaculair hoogtepunt de optredens zondag van Belle Perez en Bart Kaëll.

De Molenfeesten van Ruiselede werden voor het eerst georganiseerd in de jaren zestig en vormen ongetwijfeld een van dé culturele blikvangers in het molendorp. Schepen voor feestelijkheden Frans Debouck (RKD) werkt al 38 jaar mee aan dit tweedaagse evenement en zegt dat het feestcomité er alles aan doet, om er – na zes jaar afwezigheid – een memorabele editie van te maken.

Lokale coverbands

Zaterdagnamiddag is traditioneel ingeruimd voor de kinderen, met muzikale en speelse animatie in het park, van kindergrime tot luchtkastelen. Vanaf 17 uur volgt de ‘koekenworp’ vanuit het gemeentehuis, waarbij kinderen talloze prijzen kunnen winnen. ’s Avonds wacht een groot podium in het park voor een reeks lokale groepen, zoals de coverbands The Rumours en de zevenkoppige formatie AB Nono, gevolgd door de swingers van rockabilly-groep The Shagadeers.

Zondag begint gewoontegetrouw met een feestelijke eucharistieviering en vanaf 11 uur een aperitiefconcert, met gratis hapjes en drank. Rond 13.30 uur volgt een barbecue voor de ingeschrevenen. Tijdens de namiddag is er een wielerwedstrijd voor dames (elite), in samenwerking met wielerclub Ruiselede Sportief. Op een lokaal circuit wordt meer dan 100 km gereden. Vanaf 18 uur mogen ditmaal de volwassenen naar de broodjes graaien, om een prijs te winnen.

Geen tent

’s Avonds maakt het park zich op voor het absolute hoogtepunt van de tweedaagse: vanaf 20 uur start een heuse ‘fiesta’ met de ‘Latin vibes’ van Belle Perez, terwijl om 22.30 uur Bart Kaëll zijn inmiddels 40-jarige carrière extra in de verf zet met een hele reeks meezingers. Uiteindelijk sluit een afterparty de sfeervolle avond af met opzwepende dj-beats.

Hopelijk zijn de weergoden de Molenfeesten goed gezind en maakt Kaëll zijn hit ‘Mooi Weer Vandaag’ helemaal waar, want ditmaal wil de organisatie in het park werken zonder tent. Talloze lokale verenigingen zullen ongetwijfeld deze tweedaagse extra kleur geven. Zo wil onder meer de koninklijke toneelvereniging De Ruyssende Lede aan de Hostens Molen een voorstelling brengen met beperkte bezetting. Alle activiteiten – behalve de barbecue – zijn gratis.