Na twee uitgestelde edities weer Parsidance op 16 april in Rumbeke: “Met alles erop en eraan”

Na twee uitgestelde edities vindt op zaterdag 16 april vanaf 11 uur eindelijk een uitverkochte achtste editie van Parsidance plaats, het eerste openluchtfestival van Roeselare. Ook Balder Demon (20) kijkt er enorm naar uit en behoort tot de enthousiaste crew die het geheel in goede banen zal leiden.

Balder doorliep zijn middelbaar in het Klein Seminarie en zit momenteel in zijn tweede jaar Handelswetenschappen aan de UGent. Zijn passie voor deze bloeiende jeugdbeweging kan iemand met een scoutscarrière van ruim 13 jaar moeilijk verstoppen.

“Ik ben lid geworden toen ik pas in het eerste leerjaar zat. Vanaf de kapoenen heb ik alle takken met veel plezier doorlopen. Momenteel ben ik voor het tweede jaar leider van de jongverkenners. Een bende enthousiaste gastjes waar ook mijn broer Tristan deel van uitmaakt.”

Vuurdoop

Deze editie van Parsidance is voor Balder zijn vuurdoop als lid van het organisatiecomité. “Natuurlijk leer je elke dag wel weer iets bij. We bestaan uit een kerngroep van 8 tot 10 personen met elk onze eigen verantwoordelijkheden. Een aangename en flexibele bende jonge mensen vol idealisme die hun uiterste best doen om er een topeditie van te maken”, klinkt het ambitieus.

“Samen met Olivier Lefranq ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid. We komen goed overeen en zoiets is een absolute must als je dergelijke grote evenementen wil laten slagen.”

De stuwende kracht van dit dancefestival ligt voorlopig in handen van enkele oud-leiders maar het is de bedoeling om dit op termijn door te schuiven naar de jonge garde. “We proberen voortdurend te groeien en te innoveren”, klinkt het ambitieus. “Met groeien gaat het over kwaliteit. Dit festival is met 3.500 feestvierders al weken uitverkocht. We willen het op ons eigen scoutsdomein blijven organiseren dus op dat vlak zitten we aan onze limiet.”

Duurzaamheid

“Het festivalterrein ziet er grotendeels hetzelfde uit als twee jaar geleden. Naast de main-stage, Dixieland en onze bunker geven we lokaal draaitalent alle kansen in onze containerruimte.” House, techno, dance door local legends of absolute Belgische toppers. Hun line-up ziet er veelbelovend uit, met alles erop en eraan. “Op coronavlak zijn er gelukkig geen beperkingen. We focussen niet alleen op veiligheid op het terrein zelf maar denken ook aan onze buurtbewoners. Het geluid wordt gereduceerd.”

“Ook duurzaamheid is voor ons festival een belangrijk item. Het afval wordt gescheiden en om te beantwoorden aan nieuwe wettelijke bepalingen vragen we vanaf dit jaar een waarborg voor de drinkbekers, zodat die telkens terugkeren naar de bar. Tijdens ons evenement houden Rumbekenaars best rekening met het verkeersreglement.”

“Tot halverwege de Koestraat is er eenrichtingsverkeer. De Pastoor Slossestraat is volledig verkeersvrij gemaakt omdat de fietsenstalling bij Den Hazelt wordt gerealiseerd.” Het voorspelde weer belooft er een absoluut topfeestje van te maken.

(KK)