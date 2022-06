Na twee jaar weer kermis in Leke met optredens en animatie

Het eerste weekend van juli, vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juli, wordt er gekermist in de Kloosterstraat achter de school in Leke.

“Op vrijdag openen we de kermis met een heus kermiscafé en om 21 uur een live optredens van One Man Show Dries en Highter Octane. De zaterdagnamiddag organiseren we een Spel zonder grenzen voor kinderen van Leke en buurgemeenten, van 7 tot 14 jaar”, vertelt Serge Vermander van het feestcomité. “Om 19 uur zijn er dan ribbetjes à volonté met voor de kinderen worst en kip, met frietjes en groentjes. Inschrijven kan ook via mail of telefoon. ’s Avonds is er een live optreden van Ten Square Feet, gevolgd door een kermisbal met DJ Henk.

Zondagmorgen trappen we af met een Trappistenbar om 11 uur en om 11.30 uur een aperitiefconcert met de Harmonie Ste-Cecilia en de majorettes van Keiem. De kermis fiets- of wandeltocht voor groot en klein, georganiseerd door de Gezinsbond Leke, start tussen 13.13 en 14.30 uur, start en aankomst zijn aan de feesttent. De zaterdag afsluiten doen we om 15 uur met onze eigen Stoffel Dekeyser. Zondagnamiddag is er doorlopend kindergrime en er zijn trouwens ook het hele weekend doorlopend kermisattracties. Groot en klein komen hier zeker aan hun trekken.” (ACK)