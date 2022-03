Na twee jaar stilte geven circus- en straattheatergezelschappen Ieper weer vleugels

Na twee door corona afgelaste edities kan De Gevleugelde Stad op 8, 9 en 10 april opnieuw in Ieper promotie maken voor internationaal circus- en straattheater. De organisatoren staan te popelen om uit te pakken met de 85 geselecteerde groepen, waarvan zelfs eentje uit Oekraïne, langs een aangepast festivalgebied. Opvallend is ook nog het groot aantal acts uit Frankrijk en blijkbaar is jongleren een nieuwe trend.

Straat- en circusartiesten van over heel de wereld hebben zich begin december 2021 ingeschreven voor de 17de editie in het 90-jarig bestaan van De Gevleugelde Stad. Organisator Jan Victoor: “We zijn ondertussen een begrip geworden in Europa en ver daarbuiten. We worden beschouwd als één van de belangrijkste promotiefestivals ter wereld.”

“Ondertussen hebben er zich ook al 50 organisatoren ingeschreven om te komen kijken naar het aanbod en daarvan komt de helft uit het buitenland, tot zelfs uit Dubai! Voor gezelschappen is het geen zegen om enkel voor kritische organisatoren te spelen en daarom is het publiek een uitstekende graadmeter of een voorstelling aanslaat of niet.”

Jongleren nieuwe trend

De culturele sector heeft afgezien de afgelopen twee jaar. “We mikten op een 100-tal inschrijvingen van artiesten/groepen en kregen er 302 uit 26 verschillende landen. Dit overtrof onze stoutste verwachtingen en is het beste bewijs dat iedereen zich opnieuw wil tonen aan de wereld!”

Naast 33 geselecteerde groepen uit België zijn er 14 afkomstig uit Frankrijk, turfde Jan Victoor. “We willen het publiek geruststellen: je moet geen Frans begrijpen om van de voorstelling te kunnen genieten. Het gaat immers ook veelal over jongleren, want dat is nu blijkbaar een nieuwe trend. Niet gooien met balletjes, maar jongleren als kunstvorm in allerlei gedaantes met dans en acrobatie.”

Drie gebieden

“We verwelkomen ook 10 Spaanse gezelschappen en er is zelfs één afkomstig uit Oekraïne. Hopelijk lukt het voor hen om hier aanwezig te zijn in de vredesstad!” Door de heraanleg van de omgeving van de Leet en werken aan de Lakenhallen is er een aanpassing gebeurd van het festivalgebied, zegt Jan verder.

“Er zijn eigenlijk drie gebieden: alles rond de Eigenheerdstraat (Lyceum, Heilige Familie, Le Touquetpark), het vestinggebied van de Esplanade tot aan de Rijselpoort (met inbegrip van het Hamiltonpark en Zaalhof) en de zone van de Rijselpoort tot aan de Menenpoort. Bij dit laatste zijn het Jeugdstadion en het College nieuwe locaties die het wegvallen van het centrum moeten compenseren. Van de 85 geselecteerde groepen zijn er 46 die voor het eerst komen optreden tijdens de Gevleugelde Stad.”

Gastfamilies

Soms zullen er meer dan 40 voorstellingen tegelijk plaatsvinden. “Het zal dus voor de geïnteresseerden belangrijk zijn om zich goed voor te bereiden op wat ze willen zien. De timing zal daarom al vanaf half maart beschikbaar zijn op onze website zodat de mensen zich grondig kunnen voorbereiden. Mensen die dat willen kunnen gerust een dagdeel spenderen op een van de nieuwe locaties, zoals het College, Lyceum, Jeugdstadion of de Heilige Familie.”

Wie nog als gastfamilie voor artiesten of gezelschappen wil fungeren moet snel zijn. “Tegen uiterlijk volgende week moeten die kandidaturen zeker binnen zijn. Deze gastfamilies, die instaan voor meer dan 50 kamers, zijn eigenlijk de ambassadeurs van De Gevleugelde Stad. Zij leggen in totaal ongeveer 400 personen te slapen. Wel kunnen we zeker nog vrijwilligers gebruiken om gedurende een, twee of liefst drie dagen mee te helpen.

De taken zijn heel divers: toogdienst, keukenhulp, taxidienst of helpen op een van de speelplekken. Aarzel niet: we vinden wel een job die jou op het lijf geschreven is. En zo geef jij de garantie dat het publiek ten volle kan genieten!”

Info: https://gevleugeldestad.com/