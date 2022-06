Na twee jaar pandemiepauze opnieuw Romeins Weekend

Na twee jaar pandemiepauze is er op zondag 5 en maandag 6 juni opnieuw Romeins Weekend in de stad, meer bepaald in cc Ipso Facto, het RAM en de Abtstuin. “En er zal heel veel te beleven zijn, alles in teken van de gladiatoren”, zegt conservator Wouter Dhaeze. De traditie tijdens het pinksterweekend blijft bewaard, maar voortaan om de twee jaar. “Dan kunnen we een groter budget aanspreken.”

In 2019 vond het Romeins Weekend plaats onder de noemer ‘Meisjes aan de Macht’ en streden vrouwelijke gladiatoren in de arena. Dit jaar is het thema ‘Gladiatoren’. “Het wordt een spannende editie. We starten ons weekend op zondag 5 juni om 10 uur en bieden tot 17 uur een spetterend programma, net als op maandag 6 juni”, zegt conservator en stadsarcheoloog Wouter Dhaeze, die Jean Luc Meulemeester opvolgde als cultuurfunctionaris. “Maar vanaf nu organiseren we die toeristische hoogdagen om de twee jaar. Dan kunnen we een groter budget aanspreken en het weekend nog grootser en professioneler aanpakken. De volgende afspraak wordt dus 19 en 20 mei 2024. Maar ook dit jaar mogen we trots zijn op wat er te gebeuren staat – we hebben met het team daarvoor 17.000 euro sponsoring kunnen binnenhalen.”

De grootste trekpleister tijdens het Romeins Weekend worden uiteraard de gladiatorenshows. “Er zullen er de hele dag door zijn, met groepen uit Vlaanderen, Nederland en Duitsland, die het in de arena tegen elkaar zullen opnemen. Elke show wordt aan elkaar gepraat door professionele vertellers. En om de kinderen wat technieken van een gevecht aan te leren, zal er op het domein een gladiatorenschool zijn.”

Menapisch varken

In het Abtspark valt nog veel meer te beleven: muzikanten, goochelaars, een ambachtenstraat met een smid, een leerbewerker, een kralenmaker. Natuurlijk is er ook gedacht aan eten en drinken, met onder meer Romeinse catering en een uitgebreide stand van brouwerij Strubbe uit Ichtegem.

“We zullen vlees van het Menapisch varken serveren, een dier dat je kan situeren tussen een varken en een everzwijn. We zijn nog in onderhandeling om deze dieren ook op de site te kunnen brengen. Nieuw is ook dat er Romeinse brandweer in actie zal komen, een Romeinse dokter gezondheidstips zal geven, en dat er een massagesalon komt.”

Betalend vanaf 12 jaar

Actieve elementen voor de bezoekers worden speerwerpen, boogschieten en proeven van Romeins geschut.

Nieuw dit jaar is nog dat volwassenen een toegangsticket van vijf euro nodig hebben. Voor kinderen jonger dan twaalf jaar blijft het Romeins Weekend gratis.