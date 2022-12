Na twee jaar onderbreking opnieuw Sylvesterjogging Wielsbeke: “Dit event mocht niet doodbloeden”

Op maandag 26 december zal het gemeentehuis van Wielsbeke opnieuw als decor dienen voor de negende Sylvesterjogging.

“De laatste editie dateert van 2019. Mijn vader Kurt en zijn vrienden Alain Desmet, Kurt Coudenys en Francis Verthe begonnen dit evenement als iets kleinschaligs”, vertelt organisator Ansofie De Vriese. “Maar ondertussen groeide dit uit tot een heus evenement waar 1.400 deelnemers op afkomen. Maar er is natuurlijk meer. We zijn daarnaast bekend voor de ambiance in de feesttent achteraf. Vorig jaar kon dit wegens corona niet, dus zonder die sfeer was dit geen optie.”

Jongere bende

“Omdat er al een tweetal jaar geen editie was, waren er twijfels om dit nog te laten plaatsvinden. Als dochter van de organisator wilde ik dit mooi event niet laten doodbloeden. We zijn er dus met een jongere bende opnieuw ingevlogen. Dit is een overgangsjaar waar de oude en nieuwe organisatoren nog samenwerken. Ikzelf, Mathieu Vanneste, Viktor Bultynck, Odylle Demeulemeester en James Vanhoutte nemen vanaf volgend jaar definitief de fakkel over.”

“Momenteel is er vooraf al een zeshonderdtal sportievelingen ingeschreven. Traditioneel komen daar de dag zelf nog een pak bij. Onder andere voor de veiligheid gaat de jogging door op maandagvoormiddag, op tweede kerstdag. De opbrengt gaat naar het Kinderkankerfonds. We werken samen met het jeugdvoetbal van Wielsbeke, dat voor het horecagedeelte zorgt. Bij ons zijn er geen geldprijzen te winnen, maar er is een mooie naturaprijs voor de eerste drie per categorie.”

“Om 9.30 uur binden de kids hun loopschoenen aan om voor eeuwige roem te strijden in drie loopwedstrijden van respectievelijk 300, 600 en 900 meter. Een uur later worden de helden van de Sylvesterjogging losgelaten over de landelijke wegen van Wielsbeke. Het parcours dat zich uitstrekt over een lengte van 5 kilometer, biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan de Unilin (5 km), de C-design (10 km) of de Optimmo (15 km).”

Gezellig samenzijn

“Rond de middag sijpelen de laatste lopers binnen, wat meteen het startschot betekent voor een gezellig samenzijn, opgefleurd door ambiancemuziek”, zegt Ansofie De Vriese trots. “Later op de avond trekken de organisatoren hun dj-plunje aan en laten ze de sportieve feestvierders verder genieten op muziek van nationale en internationale popidolen. Ondertussen kan de honger gestild en de dorst gelaafd worden aan de talrijke gezellige standjes”, aldus Ansofie.

Start en Aankomst bevinden zich aan het gemeentehuis van Wielsbeke.