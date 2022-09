Na twee jaar is Nacht van de Punch terug met topnamen

De Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden uit Hooglede zullen voor het eerst sinds 2019 de Roeselaarse Hallen nog eens doen vollopen met hun Nacht van de Punch. Na twee afgelaste corona-edities is de drang bij de muzikanten erg groot om nog eens volop uit te barsten. Op zaterdag 17 september worden de Expo Hallen omgetoverd tot een feestpaleis. De muzikanten krijgen het gezelschap van kleppers als Eline De Muynck, Gene Thomas en Belle Perez.

“De Nacht van de Punch is een jaarlijks hoogtepunt in het muzikale jaar van de harmonie”, opent bestuurslid Tomas De Meyer. “De avond begint om 20.30 uur met de punchceremonie. Tijdens deze spectaculaire openingsshow wordt ‘De Punch’ voorgesteld aan het publiek: afgewerkt met enkele flessen champagne als finishing touch, en geflambeerd. Het recept ervan is geheim en de punch kan enkel maar die ene avond gedronken worden.”

Belle Perez

Om 21 uur start het optreden van de harmonie zelf. “Het programma brengt een heel mooie mix van populaire covers. Zeg maar de nummers die je in allerlei top 100’s en eindejaarslijstjes van heel wat radiozenders kan vinden. Geen enkel genre wordt geschuwd zodat er voor jong en oud wat in zit. De 70 leden van onze harmonie, onder leiding van onze dirigent Tom Hondeghem, worden bijgestaan door een vierkoppige band: een gitarist, een basgitarist, een toetsenist en een drummer. Dit jaar hebben we uiteraard weer een hele resem artiesten die zullen zingen met topnamen zoals Eline De Muynck, Gene Thomas en Belle Perez. Om het totaalspektakel af te maken, passeren er ook tientallen dansers en danseressen van de Dance Academy Hypnosis de revue.” Het hele gebeuren vindt plaats in de Expo Hallen in Roeselare. Er wordt een gratis shuttledienst aangeboden tussen Hooglede en de Hallen van Roeselare. Kaarten kosten 30 euro en de verkoop loopt erg vlot. “Enkele duizenden mensen hebben deze avond aangestipt in hun agenda. Na twee jaar zonder punch is de knaldrang opnieuw groot. Na het optreden volgt er nog een afterparty met DJ Monsieur Mathieu.” Kaarten krijg je via www.nachtvandepunch.be, in de voorverkooppunten (De Dubbele Arend in Hooglede of Eet- en sfeercafé ’t Motje in Roeselare) of bij de muzikanten van de harmonie zelf. (JT)