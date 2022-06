Na twee alternatieve edities is Artmarkt Kuurne helemaal terug

Na twee jaar een andere activiteit te hebben georganiseerd, halen de KunstKring Evariste Carpentier en het braderiecomité, die hetzelfde weekend de Stocksale organiseert, opgelucht adem. Koopjesjagers zijn op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 juni meer dan welkom voor de Stocksale in de diverse Kuurnse centrumwinkels. Kunstliefhebbers kunnen dan weer op zondag 12 juni hun hartje ophalen tijdens de Artmarkt.

Vanaf dit jaar kan zowel de stocksale als Artmarkt terug in zijn volle glorie georganiseerd worden. Nadat vorig jaar nog tentoongesteld werd in enkele grote zeecontainers die speciaal voor de gelegenheid omgebouwd waren tot een tentoonstellingsruimte, keert vanaf deze editie de KunstKring Evariste Carpentier terug naar het oude concept van de Artmarkt zoals we dat van vroeger kennen.

“Met Artmarkt willen we kunst dichter bij de mensen brengen”, vertelt Annie Messely, voorzitster van de Kunstkring.

“Vanaf dit jaar keren we dan ook met plezier terug naar de Artmarkt zoals we die kennen van voor de coronapandemie, waarbij kunstenaars vrij hun ding kunnen doen op het Kuurnse marktplein en zo het brede publiek met hun kunst kennis kunnen laten maken.”

Programma bijsturen

Het samenwerkingsverband tussen de KunstKring Evariste Carpentier en het braderiecomité dateert reeds van 2007 en bleek meteen een schot in de roos te zijn. “Door de werkzaamheden in het centrum, waarbij de Kerkstraat volledig open ligt, dienden we het programma wat bij te sturen”, vertelt Johan Bossuyt,voorzitter van het Braderiecomité.

“Zowel op vrijdag 10, zaterdag 11 als zondag 12 juni zal de STOCKSALE plaatsvinden binnen in de winkels. Op zondag 12 juni bieden ook marktkramers er hun koopjes aan. Het is alvast een ideaal moment om extra koopjes aan te bieden aan de klanten. Zelf zorgen wij er dan weer voor dat alle handelszaken maximaal bereikbaar zullen zijn tijdens de STOCKSALE.”

“Met deze samenwerking tussen de KunstKring E.Carpentier en Bra3 bewijzen we nogmaals dat samenwerken werkt! Lokale handel en onze horeca in de focus zetten en kunst dicht bij de mensen brengen! Dank alvast aan het gemeentebestuur voor de gewaardeerde steun.”

De muzikale omlijsting wordt in de namiddag verzorgd door de koninklijke harmonie Moed & Vlijt, die een gelegenheidsoptreden brengt vanaf 16 uur, en het kinder- en popkoor onder leiding van Lien Vanhauwaert.

(BRU)