Na drie jaar vonden Marmouset Feesten opnieuw plaats

Voor het eerst in 3 jaar werd Komen opnieuw ondergedompeld in een mix van feest en folklore, tijdens de Marmouset Feesten. De stadsfeesten moesten een tijdlang worden opgeborgen ten gevolge van de coronacrisis. De herstart werd door duizenden mensen alvast stevig gesmaakt.

“Komen-Waasten was ooit een wereldspeler op gebied van textiel en de fabricage van linten”, verklaart Serge Titeca (79) het belang van de feesten. “Aan de oevers van de Leie stonden verschillende fabrieken die op een gegeven moment niet minder dan 3500 weefgetouwen lieten draaien. Kinderen waren cruciaal tijdens het proces want zij moesten de lege bobines van achter de machines oprapen. Hiervoor gebruikten ze een houten pallet, ‘marmouset’ genaamd. Godzijdank behoren die taferelen tot het verleden maar we mogen nooit de opofferingen van deze kinderen vergeten. De Marmouset Feesten zijn dan ook de jaarlijkse herdenking van zij die nooit echt kind mochten zijn, gecombineerd met een stevige dosis folklore en geschiedenis.”

De feesten worden traditioneel iedere derde zondag van juli gevierd en staan op zowat iedere kalender van de Komenaars. “Maar ook wij moesten binnen blijven de afgelopen jaren”, zucht Serge. “Dit jaar mocht het opnieuw en dat liet men zich geen twee keer zeggen. Het volledige stadscentrum werd ondergedompeld in een feestelijke sfeer, waar de stoet richting Sint-Annaplaats de absolute klepper was. Er waren Komenaars die zich van traditionele klederdracht hadden voorzien, de reuzen waren vanzelfsprekend ook weer van de partij en ook enkele Braziliaanse en Azteekse dansers maakten hun opwachting.”

Als afsluiter werden 300 Marmousetpopjes van op het stadhuis naar beneden gegooid, een gebeurtenis die ook dit keer op heel wat belangstelling kon rekenen.