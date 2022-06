Na drie jaar trekt Heilig Bloedprocessie weer door Voormezele: “Willen erkenning als religieus erfgoed”

Voor het eerst sinds 2019 kan de Heilig Bloedprocessie weer plaatsvinden in Voormezele. Op zondag 12 juni, traditioneel de eerste zondag na Pinksteren, trekt de processie door de straten van de Ieperse deelgemeente. Voormezelenaar Nick Spinnewyn (34) kruipt dan al voor de zevende keer in de huid van Jezus. Ook zijn ouders, vrouw en kinderen zijn bij de stoet betrokken.

“Na drie jaar gedwongen stilstand was de vraag of we nog voldoende mensen en middelen zouden samen krijgen om er een waardig feest van te maken”, aldus Paul Breyne, oud-gouverneur en voorzitter van de Heilig Bloedprocessie, in het vernieuwd infoblad aan de bewoners van Voormezele. “We vonden echter probleemloos 500 acteurs, muzikanten en figuranten die de 35 groepen van de processie vormen.”

“Onze communicatie wordt in een opvallend nieuw kleedje gestoken”, vervolgt Paul Breyne. “Naast religie maken nu ook erfgoed en familie deel uit van ons verhaal. Als één van de nog zes overblijvende processies in West-Vlaanderen willen we de toekomst veiligstellen door onze processie te laten erkennen als religieus erfgoed. En met het begrip familie willen we in de dagen vóór de processie ons dorp openstellen voor wandelaars, fietsers, jeugdgroepen of vrijetijdsverenigingen en niet in het minst voor de families uit ons dorp.”

Zelfgemaakt kruis

Het hoogtepunt van het feestprogramma is natuurlijk de processie zelf op zondag 12 juni. Al voor de zevende keer beeldt Nick Spinnewyn de lijdensweg van Jezus uit. “De Heilig Bloedprocessie is een familiegebeuren”, vertelt hij. “Ik liep al mee op zesjarige leeftijd. Mijn vader Alain is verantwoordelijk voor de groep ‘De veroordeling van Christus’. Moeder Monique is er dit jaar niet bij wegens knieproblemen, maar mijn vrouw Sofie Leroy (34) en de kinderen Raf (7) en Jules (6) zullen er wel bij zijn. Ik vermoed dat er een vijftal Jezusfiguren in de processie lopen, maar wellicht is de Jezusfiguur die het kruis draagt het meest opvallend. Ik heb die rol destijds overgenomen van wijlen Noël Verhoye.”

We zien Nick Spinnewyn samen met zijn partner Sofie Leroy en de kinderen Jules (links) en Raf. © EG

“Het kruis waarmee ik in de processie loop, heb ik zelf gemaakt. Het is vrij groot en weegt minstens veertig kilogram. Op de tocht van ruim twee kilometer wissel ik het kruis wel eens van schouder, maar achteraf liggen mijn voeten en schouder open en heb ik hier en daar wel een aantal blauwe plekken. Tijdens de hele tocht moet ik ook een aantal keer onder het kruis vallen. Erg is dat niet, want de maandag na de processie heb ik meer last van hoofdpijn dan van fysieke pijn”, lacht Nick.

Vernieuwde wagens

Nick Spinnewyn is ook bestuurslid van de Heilig Bloedprocessie en verantwoordelijk voor de wagens. “Dit jaar werden er ook een aantal nieuwigheden ingevoerd. Alle informatie werd in een nieuw en modern kleedje gestoken. We frissen ook drie wagens op: ‘het leven in de abdij’, ‘het laatste avondmaal’ en ‘Sint-Elooi brengt het geloof’. Tijdens de twee voorbije coronajaren ging de processie niet uit, maar werd het wel kleinschalig herdacht. Eigenlijk schrokken we van het aantal bedevaarders dat de weg naar Voormezele toen vond. De Heilig Bloedprocessie blijft hoe dan ook een inspiratie voor ons dorp en zet het geloof in de traditie verder. We weten met zekerheid dat al in het jaar 1152 melding gemaakt werd van het reliek met het Heilig Bloed in Voormezele. En dat is vroeger dan dat van Brugge. Hoewel ze het daar ontkennen”, besluit Nick Spinnewyn met een knipoog.