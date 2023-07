“Na dertig keer zie je nog altijd nieuwe dingen”: unieke blik achter de schermen van Cirque du Soleil in Knokke-Heist

Cirque du Soleil is geland in Knokke-Heist en daar kan je onmogelijk naast kijken. Bij het binnenrijden van de kustgemeente staat de gigantische ‘big top’-tent opgesteld. Binnenin en rondom lijkt het wel een dorp op zich, met een komen en gaan van artiesten, productiemensen en technici. “Ja, we hebben zelfs onze eigen dokters en loodgieters mee.” Een blik achter de schermen van het bekendste circus ter wereld.

Wie langs de Natiënlaan in Knokke-Heist passeert, kan er nauwelijks naast kijken. De blauw-gele tent van 18 meter hoog torent meer dan een maand lang boven de gebouwen uit. Dit wordt vanaf 27 juli het adembenemend decor voor de betoverende show KURIOS: Cabinet of Curiosities. Elke avond zal daar plaats zijn voor 2.500 nieuwsgierigen. Het plaatsen van de tent alleen al duurde acht dagen. Al het materiaal – 86 containers in totaal – werd vanuit Milaan richting onze kust verhuisd.

Montréal

Sinds de wereldpremière in 2014 in Montréal werd KURIOS al meer dan 2.000 keer opgevoerd in 30 steden. Meer dan 4,5 miljoen toeschouwers bewonderden het spektakel. Toch zit er nog geen sleet op het concept, integendeel. Tijdens onze blik achter de schermen zien we hoe de artiesten en alle technici zich tot in de details klaarstomen. “Zelf heb ik de show al een dertigtal keer gezien, en nog elke keer valt mijn oog op nieuwe zaken”, zegt PR-verantwoordelijke Becky Williams.

De cijfers achter het spektakel doen alvast duizelen. Er reist met het circus een vast team van 122 mensen mee, waarvan 49 artiesten en acrobaten. Maar dat is niet alles. Zo beschikt het circus over eigen loodgieters en dokters, is er een IT-team permanent aanwezig en dan is er uiteraard nog het team voor de hospitality. Aan werkelijk alles is gedacht. Cirque du Soleil is zo’n beetje een dorp op zich. De artiesten en medewerkers komen uit meer dan 17 verschillende landen. Ze kunnen zich uitleven in hun eigen fitness en zich opfrissen kan in de badkamers. Want ja, de artiesten hebben een volledig eigen ‘oefentent’, waar een doorsnee gym- en turnzaal niks tegen is.

8.000 kostuums

Nog niet onder de indruk? Dan geven we nog enkele cijfers mee. Het circus herbergt 8.000 kostuums en attributen – gaande van broeken tot pruiken – en tijdens de show zijn er ruim 600 decorstukken nodig.

Blijft de vraag: hoe komt zo’n wereldbefaamd spektakel – dat normaal gezien enkel in de grootste steden ter wereld halt houdt – in Knokke-Heist terecht? De goede herinneringen aan hun passage zeven jaar geleden hebben daar alles mee te maken, zo blijkt. “We hebben ons hier altijd heel welkom gevoeld”, weet de PR-verantwoordelijke. “Cirque du Soleil bouwt graag een band op met sites waar we vroeger al geweest zijn. Daarom keren we nu terug. Dit voelt een beetje als thuiskomen.”

KURIOS – Cabinet of Curiosities is te zien in Knokke-Heist van donderdag 27 juli tot en met zondag 27 augustus. Vanaf 7 september verhuist het spektakel richting Brussel. (MM)