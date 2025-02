Na ‘De Verhulstjes’ komen dit jaar ‘De Planckaerts’ naar Kamping Kitsch Club

Morgen, vrijdag 14 februari, start de ticketverkoop voor de ‘Pak Alles Wat Je Kan’-editie van Kamping Kitsch Club, die op zaterdag 23 augustus plaatsvindt op de Lange Munte in Kortrijk. Met vijftien podia, stomende beats en tot de verbeelding sprekende outfits, gaat de organisatie voor ‘de grootste editie ooit’ en wil ze het record van 27.000 bezoekers van afgelopen zomer verbeteren. Na ‘De Verhulstjes’ is het dit jaar de beurt aan ‘De Planckaerts’ om met een stevige delegatie af te zakken. ‘Christopher & Junior’ zorgen voor een dj-set, maar ook Stephanie, Eddy en Francesco Planckaert verlaten hun Ardens nest. Ook de meisjes van K3, Hardstyle-icoon Outsiders, Joyce De Troch en voormalig Rode Duivel en Gouden Schoen Wesley Sonck – die zingt met Bram & Lennert – komen langs.

‘Wij zijn goed bezig’ zingen ze niet alleen op Kamping Kitsch Club na hun afgelopen recordeditie, het is ook het muzikale levensmotto van ‘De Planckaerts’. Na de doortocht van enkele ‘Verhulstjes’ afgelopen editie, is het nu de beurt aan ‘De Planckaerts’ om met een uitgebreide delegatie het populaire Kortrijkse festival te bezoeken. “We hebben niet alleen ‘Christopher en Junior’ gevraagd om wat schijfjes op te leggen, ook pater familias Eddy, Stephanie en Francesco Planckaert komen mee”, zegt MC Drummer.

Een voormalige Rode Duivel en een verrassing

De Mijn Stage wordt het speelterrein voor Wesley Sonck. Samen met Bram & Lennert brengt hij naast enkele Clouseau-classics ook nog nummers van andere artiesten. “Het is al geleden van de kampioenenviering met Racing Genk dat de Ninovieter nog eens voor zo’n groot publiek stond en zijn vocale kunnen mocht tonen. Gelukkig brengt hij twee spitsbroeders mee zodat het een schone muzikale match wordt”, zegt MC Drummer.

Op de Mijn Stage is er ook plek voor K3. In hun bekende glitteroutfits dansen Hanne, Marthe en Julia vrolijk rond, terwijl er wordt meegezongen met hun oorwurmen. Waterval-gewijs stroomt de tapkraan, zien sommigen op dat uur van de dag al ’10.000 luchtballonnen’ in gedachten overvliegen en klinken er ‘Oya Lélé’-kreetjes op het festivalterrein. “Dit jaar hebben we ook Joyce De Troch, ‘de moordgriet die altijd in de kijker loopt’ zoals ze zelf zong bij Opium, uitgenodigd. De voormalige P-Babe en Playmate gaat bij ons iets bijzonders doen”, klinkt het bij de organisatie.

Het stevigere werk komt van Outsiders, de dj/producer die samenwerkt met onder andere Jebroer (‘Kind van de Duivel’) en La Fuente (‘Ratata’). De grootste Nederlandse hardstyle-sensatie, die meer stadions uitverkoopt dan eender wie in de Lage Landen, is dit jaar de host van de Hardstyle-stage. Dit doet hij samen met nog een Nederlandse legende die we nog even als verrassing houden. De ‘Terror Tent’, de hardstyle-stage op Kamping Kitsch Club verandert van naam en wordt omgedoopt tot de ‘Baco & Bitches’, een ultieme guilty pleasure sinds 2013. Waar anderen binnen de lijntjes kleuren, schopt Outsiders alles volledig omver. Hier wordt gefeest tot het licht aangaat of uitgaat. Verwacht een ongefilterde dosis chaos, energie en pure festivalgekte. “Kamping Kitsch Club is niet één, maar twee weekends na Alcatraz dit jaar, waardoor we een grotere productie kunnen neerzetten en een perfect aangelegd festivalterrein”, aldus nog de organisatie.