Muzimax-tweedaagse in Tielt aan tiende editie toe: 35 kinderen leren onder begeleiding twee dagen lang zelf muziek maken

In ‘t Gildeke in Tielt loopt opnieuw de Muzimax-tweedaagse van Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid. 35 kinderen uit het tweede, derde en vierde leerjaar leren er onder begeleiding van de muzikanten van VNA twee dagen lang zelf muziek maken.

Het muziekkamp bestaat al sinds 2012 en is ondertussen – inclusief twee jaar coronapauze – al aan de tiende editie toe. De succesformule blijft ongewijzigd. Kinderen leren er samen muziek maken op echte en op zelfgemaakte instrumenten. Ook de (groot)ouders kunnen uiteindelijk meegenieten van de resultaten van het kamp, want de tweedaagse wordt steevast afgesloten met een slotconcert met alle kinderen op de parking van ‘t Gildeke.

Nieuwe locatie?

De kans is groot dat het kamp voor de laatste keer in ‘t Gildeke doorgaat, want zoals bekend is VNA sinds eind vorig jaar op zoek naar een nieuwe uitvalsbasis. “Sowieso kunnen we nog tot eind 2023 op deze plek blijven”, weet Michiel De Jaeger van VNA. “Anderzijds werden er ook al verschillende pistes en alternatieve locaties onderzocht. Een van die pistes is heel concreet. Veel kan ik er nu nog over kwijt, maar we hebben er een goed oog in.” (SV)