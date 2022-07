Muzikale zomer met Café Congé

Café Congé is na twee jaar onderbreking terug van weggeweest. Met een gevarieerd programma mikken de initiatiefnemers vanaf donderdag 7 juli gedurende drie avonden op een jong en minder jong publiek.

“Café Congé ontstond twee decennia geleden onder de noemer Parkconcerten en vond in de beginperiode plaats in het centrumpark”, verduidelijkt Hoofd Cultuur Freek Depraetere. “Later werd de term Café Congé gehanteerd en verhuisde het initiatief enkele keren van locatie. Café Congé groeide in de loop der jaren uit tot een vaste waarde in de agenda van elke Deerlijkse muziekliefhebber. Na twee jaar noodgedwongen pauze knallen we er drie avonden tegenaan volgens het aloude recept: enkele steengoede bands in de mix met een gezonde portie gezelligheid, een – hopelijk – fraaie avondzon en een verfrissend drankje in de hand…”

“We beginnen op donderdag 7 juli om 19.30 uur op en top Deerlijks in De Kazerne. Eerste beklimmen de mannen van King Simon het podium en daarna is het de beurt aan de coverband Lesco om de boel in vuur en vlam te zetten. Ook op donderdag 14 juli zijn we te gast in De Kazerne. Eerst is er Yokan. Die groep werd door Tom Calleeuw van King Simon getipt tijdens een uitzending op Radio Gaveromroep in het kader van de Week van de Belgische Muziek. Yokan brengt dansbare pop en won de publieksprijs in Humo’s Rock Rally.”

Een ‘specialleke’

“Met The Black Gasolines staat een oude bekende op de affiche. Zij traden op in 2019 tijdens Café Congé, maar zijn ondertussen een volledig album en flink wat concertervaring rijker. De derde en tevens laatste avond van Café Congé is een ‘specialleke’ om verschillende redenen: voor het eerst op woensdag, in het Gaverdomein, en we maken de koppeling met de apotheose van de Speelpleinwerking. Tussen 17 en 20 uur is er ook een afterworkbar, ideaal om met de vrienden en collega’s de congé in te zetten. Voor de muziek zorgen eerst de rockers van Highway Jack. Na Willy Organ, de zelfverklaarde undergroundkoning van het Nederlandstalige levenslied, sluiten we af met DJ D-Roo, een Deerlijkse deejay die vaak draait in het jeugdhuis De Caravanne.”

(DRD)