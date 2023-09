Muziek en mode met Tutti Tielt en de Modeloper

Als mode je als muziek in de oren klinkt, moet je op zaterdag 9 en zondag 10 september terug in het Tieltse kernwinkelgebied zijn. Voor het derde jaar op rij wordt shoppingweekend de Modeloper gecombineerd met optredens van de Tieltse muziekverenigingen.

Ruim 200 muzikanten van vijf muziekverenigingen geven op zaterdag op verschillende plekken in de stad het beste van zichzelf, waarna ze om 18 uur verzamelen aan de Halletoren voor een groots gezamenlijk concert. En net als vorig jaar wordt ‘Tutti Tielt’ gekoppeld aan het shoppingweekend met de Modeloper, want op zondag wordt in de Kortrijkstraat terug een ellenlange rode loper uitgerold, waar modellen de nieuwste herfstcollecties zullen showen. (SV)