Motel Moteur strijkt neer langs landelijke wegen in Ledegem

In het weekend van 14 en 15 mei strijkt Motel Moteur neer in Ledegem. Kunstenaars en creatievelingen tonen dit jaar hun kunnen op een prachtig domein langs de Rollegembosstraat.

Het tweejaarlijkse lifestyle-, design- en kunstevenement Motel Moteur is terug in de regio. Het evenement vond in het verleden twee keer plaats in een modernistische bungalow in het Warellesgoed in Rumbeke. In 2019 verhuisde het evenement naar Sint-Martens-Latem.

“Nu keren we terug naar de eigen streek. Eigenlijk is er pas vrij laat beslist dat we Motel Moteur zouden laten doorgaan. Daardoor durf ik eigenlijk wel spreken van een lightversie”, aldus bezieler Christo Marichal. De vorige edities van Motel Moteur lokten telkens enkele duizenden bezoekers. “Ik denk dat we mogen zeggen dat we ook dit jaar een leuke locatie in petto hebben voor ons evenement.”

Prachtige locatie

Die locatie ligt in de Rollegembosstraat in Ledegem. “Een straat tussen Roeselare en Rollegem-Kapelle waar er eigenlijk weinig passage is. Twintig jaar geleden kocht ik hier een hoeve”, aldus bewoner Vincent Titeca. Hij stak de voorbije jaren zijn hart en ziel in de realisatie van een prachtige locatie.

“Doordat mijn broer Miguel ook een van de kunstenaars is die te zien zullen zijn op het evenement, wilde ik maar al te graag meewerken aan dit project.” Miguel is gepassioneerd door fotografie en woont momenteel in Portugal. “We proberen bij Motel Moteur verschillende kunstenaars en creatievelingen samen te brengen. We werken samen met verschillende partners die ook van deze lightversie iets heel moois zullen maken”, aldus Christo.

Zo werken Delta Light, Flooat-Boards, Pools, Beeuwsaert Construct, Colonne, Venotti, Geert Pattyn, Rindu, SDC Lab, Endless Summer, TopOfMind, Concept Living en int. wildeweg mee aan deze editie.

Land Art-kunstenaar

Ook werken van Christo zelf zullen te zien zijn op Motel Moteur. Zo werkte hij samen met de firma Alkern VOR Beton NV uit Beitem voor een nieuwe creatie. Die staat inmiddels opgesteld in de grote tuin van Vincent Titeca. “Ik wil me meer en meer als Land Art-kunstenaar profileren.”

“Normaal gezien verhuist het kunstwerk dat hier nu in de weide staat, straks naar de site van Delta Light.”

Motel Moteur is een gratis evenement dat doorgaat op zaterdag 14 en zondag 15 mei en dat telkens van 13 tot 18 uur.

(BF)