Moorsele Onderneemt staat klaar voor het End of Summer weekend: “Hopen op schitterend weer”

Tijdens het laatste weekend van augustus maakt Moorsele Onderneemt, de vereniging van Moorseelse ondernemers, zich klaar voor het End of Summerweekend. Zowel op zaterdag 26 als zondag 27 augustus mag de Moorselenaar uitkijken naar een goedgevuld programma.

Op zaterdag kiest Moorsele Onderneemt voor een sportdag. “Dertig teams zijn al ingeschreven”, zegt organisator Elle Lust. “Teams bestaan uit vier tot zes leden. Je moet minstens 16 zijn maar er zullen ook vijftigers deelnemen, zowel dames als heren.”

V-formation is verantwoordelijk voor de organisatie. Ze brengen verschillende opblaasbare constructies mee. Een enorm dartsbord waar je met ballen moet op schieten, of een soort stokken waarmee de anderen probeert omver te keilen. “Op onze facebookpagina vind je beelden. Het parcours strekt zich uit van de plaats, langs het Groen Lint tot aan de Ieperstraat. Het Fun-gehalte zal zeker hoog liggen en iedereen is welkom om te supporteren voor familie, vrienden, kennissen of onbekenden. Start om 13 uur.”

Klokslag zeven uur start het optreden van Nitty Gritty, de bluesy band met Moorselenaar Luc Dewilde. Daarna komen de Panhandlers met hun stevige bluesrock. DJ Thor sluit de avond af, nog een Moorselenaar.

K3 tribute band

Zondag is er dan muziek op Klein Tokyo. “We stelden zelf het programma samen”, verklapt Niels De Vlieger. “Toch is het niet altijd zo evident, zo tussen onze dagelijkse bezigheden door, maar we hebben voor elk wat wils, ook met de steun van de gemeente. We starten om 14 uur met de K3 tribute band Alle Kleuren. 15.45 uur staat Filet Americana klaar, een dansbare countryband. Rond 18.15 uur komt De Wandelende Mens, de groep van acteur Tom van Landuyt. Zij speelden op de Gentse Feesten en hebben nu de single Meisje, Meisje.”D

“Daarna schakelen we een tandje bij voor Double D, een party coverband. Zij spelen alle soorten muziek en brengen zeker ambiance. Bonnes Muziekcaroussel XXL was onlangs succesvol op Dranouter. Plaatjes draaien met live begeleiding door een levendige bende blazers. De afsluit van het weekend neemt Niels zelf voor zijn rekening als DJ Tyrll & Maddis. Verwacht de iets oudere house klassiekers. We sluiten af om 1 uur ‘s nachts.”

Er is ook veel aandacht voor de kinderen op zondag, vanaf 15 uur animatie met Kip van Troje en Spellenclub 13. Plaatselijke handelaars verzorgen de Foodcorner. Het bestuur kiest ook voor een ecologische benadering met herbruikbare bekers, extra aandacht voor toegankelijkheid. “We hopen op schitterend weer want het wordt weer de moeite in Moorsele.”

(Henk Vandenbroucke)