Mooimakers en Belgieknaren ruimen Deerlijk op tijdens World Cleanup Day: “We blijven met zijn allen strijden tegen dat vervelend zwerfvuil”

De hele zaterdag gingen groepjes Deerlijknaren, gewapend met grijpers en vuilniszakken, op pad om het sluikafval in de gemeente op te ruimen. Een actie in het kader van World Cleanup Day.

In de voormiddag gebeurde dat vooral in de Belgiek. Daar nam Ronny Deleersnyder het voortouw. Hij is een van de zeven kandidaten voor de komende burgemeestersverkiezing en heeft een dubbele zwerfvuilactie ‘Sweep Belchique’ in zijn programma opgenomen. Ook schepen van Leefmilieu Matthias Vanneste (Open VLD) liet zich niet onbetuigd tijdens het opruimen. De verbazing was alvast groot van de hoeveelheid rommel die het groepje vrijwilligers in korte tijd wist te verzamelen.

In de namiddag gingen Simon Vanryckeghem en andere vrijwilligers van Mooimakers Deerlijk op pad. “We moeten jammer genoeg vaststellen dat ondanks herhaaldelijk sensibiliseren er nog altijd heel wat zwerfvuil wordt achtergelaten”, stelt Simon Vanryckeghem. “De oogst is weer niet minnetjes: 13 PMD-zakken, 12 zakken restafval, een laptop, een deel van een oude fiets, glazen flessen… Een woord van dank aan iedereen die heeft mee helpen opruimen. We blijven met zijn allen strijden tegen dat vervelend zwerfvuil.” (DRD)