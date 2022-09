Mooie opkomst voor eerste Duvelbeurs in Bredene: “Dit smaakt naar meer”

Rudy Borrey kon zaterdag eindelijk zijn langverwachte Duvel-beurs organiseren in het parochiaal centrum De Caproen in Bredene. “Dit smaakt naar meer”, reageert Rudy tevreden. En dan had hij het niet alleen over het ‘duivelse’ brouwsel uit Breendonk…

Dat Rudy deze ruilbeurs organiseerde voor alles wat van ver en dichtbij te maken had met het in Vlaanderen wereldberoemde biermerk, berust eerder op toeval. “Ik ben het biertje een tiental jaar geleden beginnen te drinken en wat me opviel was dat het vaak in andere versies van het nochtans legendarische Duvelglas werd geschonken”, zegt Rudy.

Verzamelaars

De Bredenaar sloeg meteen fanatiek aan het verzamelen. Hij ontdekte al snel dat ook andere bierliefhebbers verzot bleken te zijn op de Duvelglazen en -gadgets. “Ik heb zelf intussen een collectie van zo’n 300 stuks. Voor deze eerste editie van onze Duvelbeurs kwamen elf verzamelaars naar Bredene afgezakt. De meeste uit onze provincie maar ook uit Oost-Vlaanderen. Eén standhouder uit Antwerpen was zelfs in de vroege uurtjes ‘s morgens vertrokken om deel te kunnen nemen. Dat wil toch wat zeggen.”

Gelegenheidsglas

Ruilen, kopen, verkopen, uitwisselen,… Het kon allemaal op deze eerste Duvelmeeting. “Het is de bedoeling om de beurs vanaf nu jaarlijks in de maand september te organiseren. De opkomst voor deze eerste beurs stemt me alleszins optimistisch. Die was zeker oké. We hebben er dan ook meer dan twee jaar moeten op wachten, besluit Rudy, die voor de gelegenheid een speciaal Duvelglas liet maken waarvan alle standhouders een exemplaar ontvingen. (MM)