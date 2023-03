Mondiaal Feest in ‘t Park in Brugs Minnewaterpark staat in het teken van duurzaam watergebruik

Op 24 juni vindt de 32ste editie van Feest in ‘t Park in het Minnewaterpark in Brugge plaats. Vlaanderens grootste gratis mondiale festival mikt opnieuw op 10.000 toeschouwers en stelt het thema ‘water’ in de kijker in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Feest in ‘t Park is meer dan een dag vol vrolijke klanken en kleuren. “We hebben zowel aandacht voor culturen ver van hier als voor de impact van onze levenswijze op de rest van de wereld. We slopen drempels”, stelt de Brugse schepen Franky Demon, voorzitter van de organiserende vzw Brugge Plus.

Burgemeester Dirk De fauw verduidelijkt: “Het uitdragen van wereldbewustzijn is altijd al het opzet geweest van dit mondiale festival. Dit jaar gebruiken we opnieuw de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als kapstok om aandacht te vragen voor duurzaamheid. Het thema water staat in de kijker. Op een originele en interactieve manier komen de bezoekers meer te weten over het belang van water en hoe we er duurzaam mee kunnen omgaan.”

Mondiale partners

Tijdens Feest in ‘t Park is er daarom een Water (af)Faire, waar het publiek doorlopend ludieke optredens kan mee pikken rond duurzaam watergebruik. Men kan er ook kennis maken met de organisatie Join for Water. Tegelijkertijd stellen dertig mondiale partners hun werking voor en verkopen er fair trade producten.

Hoofdmoot blijven de muzikale optredens. De affiche bevat balkanmuziek van Radio Barba, Afrikaanse vibes van London Afrobeat Collective en opzwepende hiphop van Jahneration. Het Brugse Team Damp zorgt tussendoor en afsluitend voor zomerse vibes.

Wereldkinderdorp

Het Wereldkinderdorp laat kinderen op een speelse manier kennismaken met bepaalde problematieken, creatieve initiatieven en uitdagingen rond het thema water. Er is een belevenisparcours, een escaperoom rond ontdekkingsreizen en een SDG-zoektocht.

De stadskas hoest voor dit gratis festival een eerste schijf van 95.000 euro op, in de hoop dat de festivalbar goed draait en voor extra inkomsten zorgt. Want anders moet er een tweede schijf van 35.000 euro aan stadsgeld aangeboord worden….

“We bidden voor de zon”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Na Feest in ‘t Park en het Cactusfestival start de grondige heraanleg van het Brugse Minnewaterpark.