Molenhoek zet een punt achter drukke Deerlijkse kermismaand

Na de geslaagde festiviteiten in het centrum van Deerlijk, de Statiewijk en de Belgiek is het van vrijdag 14 tot en met maandag 17 oktober de beurt aan de Molenhoek om de feestvlaggen te hijsen. Het ludieke spelprogramma ‘Molenhoek goes country’ op zaterdag en de paarden- en ponykoersen op zondag zijn de uitschieters van de jaarlijkse kermis.

“Omwille van de coronaperikelen waren het de jongste twee jaren ‘afgeslankte’ kermissen”, horen we bij voorzitter van het feestcomité Johan D’heedene. “Het bleef in 2020 beperkt tot een tocht langs de historische kroegen van de Molenhoek die de deelnemers met hun eigen bubbel konden meemaken. Ook in 2021 hielden we ons aan de geldende regels. Alle toeschouwers konden het koersplein pas betreden met een covid safe pas en hun identiteitskaart. Alles werd nauwgezet gecontroleerd en onze kermis kende een vlot verloop.”

“Na twee kermissen in light versie gaan we er het komende weekend nog eens keihard tegenaan. We hebben alles piekfijn voorbereid zodat het weer een topeditie wordt. We blijven onze basisdoelstellingen trouw. Het blijven feesten door en voor de eigen bevolking. Het wordt een gevarieerde vierdaagse met activiteiten voor jonge en minder jonge mensen. Alles wordt gratis aangeboden. Dat blijft een hele uitdaging. We rekenen op een ruggensteuntje van de weergoden en hopen alle inwoners te mogen begroeten.”

“We starten op vrijdag 14 oktober om 18 uur met een kaarting ten voordele van de kleuterschool in De Wieke”, vult pr-verantwoordelijke Yves Vande Wiele aan.

In countrystijl

“Zaterdagnamiddag maken de (oud-)Molenhoeknaren zich op voor ‘Molenhoek goes country’. Een namiddag waarin ploegen het tegen elkaar opnemen in allerlei ludieke en vooral attractieve proeven. Er is onder meer een rodeostier voorzien. Een ploeg bestaat uit maximum acht spelers. Individueel inschrijven kan ook, dan word je toegevoegd aan een andere ploeg. Per spel of proef spelen er telkens twee spelers per ploeg. Men kiest zelf wie welke proef speelt. Na een optreden van The Line Dance Party Amigo’s en countryzanger Silver is er ’s avonds nog een ‘Faute Party’ met deejay Sjonnie Oaverechts.”

Ook op zondag 16 oktober is er van alles te beleven. Na de eucharistieviering in De Wieke is er een wandelconcert van de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia en een optreden van de vendelgroep De Koorepeeties. De 56ste paarden- en ponykoersen starten om 14 uur op de gelegenheidshippodroom Steeland-Delbeke in de Breestraat. Er is ook een wedstrijd voor amazones en een koppelkoers. Op maandag 17 oktober besluiten de senioren de kermis met een koffietafel en een tombola. De animatie wordt verzorgd door Lea & Marc met ‘Ja! Wadde’.

Info: www.molenhoekdeerlijk.be