Moen Feest wordt driedaags festival in juli

Moen Feest wordt volgend jaar een driedaags festival, maar eerst hebben we nog het Kerstbal.

Vrijdag 23 december organiseren de jongeren van Moen Feest het Kerstbal in zaal Tap in Moen. Op de line-up staan jonge DJ’s uit de regio, maar ook toppers zoals Arthur Lewis en Michael Amani. Deze waren al te gast op de grootste festivals en clubs in binnen- en buitenland, en zijn met duizenden volgers op Instagram en miljoenen views op TikTok razend populair. Headliner van dienst is de Nederlandse producer Jack $hirak. Deze hitmaker is verantwoordelijk voor tal van hits met o.a. Lil’Kleine, Ronnie Flex, Boef, en brengt voor de gelegenheid een MC mee voor een stomende live-set. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar aan 10 euro. Het feestje begint er om 21 uur.

Festival

Achter de schermen werken de mensen van Moen Feest hard aan de nieuwe editie van hun festival in 2023. Men koos voor een iets latere datum dan vorig jaar. De keuze is gevallen op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juli. Opnieuw slaat men de tenten op aan Vakantiehuis Trimaarzate. Men bouwt verder op de succesvolle hoofdingrediënten van de vorige editie: de prachtige locatie, de sfeervolle festivaltent, het drukbezochte St.Bernarduscafé en een line-up voor de hele familie. Begin 2023 worden de eerste namen bekendgemaakt van de line-up.