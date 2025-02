Moen Feest strikt Triggerfinger en Therapy?

De organisatoren van Moen Feest konden Triggerfinger en Therapy? toevoegen op hun rijkgevulde affiche. De Belgische en Noord-Ierse iconen van de alternatieve rockscene komen op ‘Rocking Friday’ 4 juli naar Moen Feest en daarmee zijn de headliners voor de eerste festivaldag bekend.

“Bij het grote publiek is Triggerfinger bekend van de koffiekopjes-met-messen cover ‘I Follow Rivers’, maar deze legendarische band heeft over de jaren heen internationaal furore gemaakt met hun vlijmscherpe rock & roll. De afgelopen decennia stopte hun tourbus meermaals bij de allergrootste nationale en internationale festivals zoals Rock Werchter, Pukkelpop, Lowlands & Rock am Ring. De heren weten dus perfect hoe een festivalweide te bespelen.”, vertelt Niko Vanderschelden van Moen Feest.

30 jaar geleden maakte de wereld kennis met het album ‘Troublegum’ van de Noord-Ierse rockband Therapy? wat voor hen de internationale doorbraak betekende. “Grote hits als ‘Screamager’ en ‘Nowhere’ maakte van hen één van de grote namen in de mondiale alternatieve rockscene. Troublegum is nog altijd één van de must-have albums in de verzameling van iedere rockfanaat. In de nasleep van hun jubileumjaar zijn we vereerd deze internationale topper aan onze programmatie toe te voegen.”, aldus Niko.

Eerder werden al twee beloftevolle Belgische rockbands aangekondigd voor vrijdag 4 juli. Het Gentse trio Ramkot, en het Kempsense GaragePunk duo The Equal Idiots met frontman Thibault Christiaensen o.a. ook bekend van StuBru.

Rocking Friday zal worden afgesloten door de Nederlandse groep The Dirty Daddies, een zevenkoppige coverband die net hun tienjarig bestaan heeft gevierd. Hun optredens bij de Noorderburen zijn steevast uitverkocht.

Eerder maakte men al heel wat namen voor hun All Stars Saturday & Family Sunday bekend: o.a. André Hazes, Suzan & Freek, Bankzitters, Niels Destadsbader, Metejoor, Jelle Cleymans, Maksim, Francisco Schuster en Viktor komen naar Moen Feest.