Moen Feest pakt uit met topaffiche

Na twee jaar kommer en kwel door corona is Moen Feest terug en hoe! Met een nieuwe locatie, een vierdaags festivalprogramma en met de nu al legendarische headliners zoals James Blunt, Bazart en #LikeMe zet de festivalorganisatie in op verschillende doelgroepen.

Naast heel wat artiesten op de affiche, zorgt een sterk gevarieerd randprogramma met focus op beleving, voor de kers op de taart. Moen Feest vindt plaats in het hemelvaartweekend van 26 t.e.m.29 mei. “Moen Feest transformeert zich tot een echt belevingsfestival. Deze editie vindt plaats aan het kanaal Bossuit-Kortrijk, middenin de groene gordel tussen Leie en Schelde aan vakantiehuis de Trimaarzate in de Poeldries in Moen. De ligging maakt het uniek om te voet of met de fiets naar het festival af te zakken”, begint persverantwoordelijke Nico Vanderschelden.

Er wordt tijdens het hemelvaartweekend ingezet op vier opéénvolgende concertdagen met spetterende optredens voor alle leeftijden. Een ‘Big Top’ festivaltent met capaciteit van 5.000 bezoekers zorgt ervoor dat het festival gewapend is tegen eventueel slecht weer. Moen Feest is hiermee meteen één van de grootste festivals van West-Vlaanderen. Er worden tot 20.000 bezoekers verwacht.

Topaffiche

De denderende affiche is nooit eerder gezien met o.a. internationale wereldster James Blunt, die zijn wereldtour op donderdag 26 mei in Moen hervat. Op zaterdag 28 mei is Bazart, de absolute top uit de lage landen, de headliner. Er wordt op vrijdag 27 mei ook erg uitgekeken naar Noordkaap n.a.v. hun langverwachte reünie. Tevens strikt Moen Feest de tienersensatie #LikeMe op zondag 29 mei. Metejoor, The Dirty Daddies, Compact Disc Dummies en Regi Live waren al aangekondigd. De organisatoren houden nog enkele namen achter de hand en stellen de volledige affiche voor op zaterdag 26 februari op hun social-media kanalen en hun website.

De festivallocatie met al zijn verschillende belevingsfacetten levert dit jaar extra pluspunten op. “De buitenzone heeft een speelse en wonderlijke uitstraling. Zo zijn er dit jaar een reuzenrad, een dj stage, een foodtruckzone, een echt Moen Feest pop-uprestaurant en verschillende pop-upbars. De picknickbanken en de vele slingerlichten zorgen voor een idyllische sfeer”, aldus Nico Vanderschelden.

Volgende week zaterdag, op 5 maart is er een exclusieve voorverkoopdag tussen 10 en 18 uur bij Garage Vandeputte in Moen, hoek Kerkstraat met de Sportstraat, en in Mediamarkt Kortrijk (K in Kortrijk). Op beide plaatsen worden de tickets aangeboden met korting. (GJZ)