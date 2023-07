Moen Feest maakt zich op voor drie dagen festivalplezier

Dit weekend is er drie dagen Moen Feest. De opbouw van het festivalterrein startte vorige week donderdag en al die dagen waren een legertje vrijwilligers actief om alles klaar te krijgen. “Nu al kunnen we spreken van een succeseditie”, zegt woordvoerder Niko Vanderschelden.

Iedereen zal zich nog wel de editie van vorig jaar herinneren waar men de 1+1 actie moest invoeren waarmee met één ticket, twee mensen konden genieten van het feest. “Dit jaar was dit zeker niet nodig. Onze Family Sunday is al ruim een week uitverkocht, wat bijna 7.000 mensen betekent. Ook de vrijdag- en zaterdagprogrammatie lijkt aan te slaan want ook daar loopt de voorverkoop goed. Dat deze dagen niet zullen uitverkocht zijn, hadden we verwacht. In totaal verwachten we toch zeker zo’n 14.000 aanwezigen”, vertelt Niko Vanderschelden.

Is het festival indrukwekkend, dan zijn de voorbereidingen dit evenzeer. Toen wij er een kijkje gingen nemen waren er zo’n 40 mensen aan de slag. “Vorige week donderdag werd het gras gemaaid en vrijdag deden we de voorbereidingen voor het plaatsen van de tent. Dit gebeurde zaterdag. Zondag werden dan twee podia opgebouwd en andere zaken geplaatst. Zo werken we stelselmatig verder zodat we donderdag kunnen afronden.”

Vrijwilligers

Volgens Niko Vanderschelden waait een positieve vibe over het festival. “Het veranderen van datum, de topaffiche, de zeer gunstige weersvoorspellingen en vooral de goedlopende ticketverkoop bezorgen ons een goed gevoel. We hebben er allemaal zin in en dat verlicht het werk als het ware.”

“In totaal verwachten we toch zeker zo’n 14.000 aanwezigen” – woordvoerder Niko Vanderschelden

Zijn er bij de voorbereiding zo’n 40 mensen actief, dan zijn er tijdens het festival een veelvoud aan het werk. “Er zijn zeker zo’n 130 eigen mensen aan het werk en daarnaast nog een 50-tal beroepshalve, zoals politie of Rode Kruismensen. In totaal zal het aantal medewerkers toch rond de 200 draaien.”

Dat Moen Feest meer is dan een muziekfestival zal ook dit jaar blijken. Wie er zaterdagmiddag al bij is, kan er de Zwevegemse Showband Calypso aan het werk zien. Weliswaar niet op het podium, maar op het plein naast de tent. Het reuzenrad van vorig jaar werd vervangen door een grote piratenboot en de nodige drank en eetstandjes zorgen voor de rest van de sfeer.

Bart Peeters

Zondag is dus totaal uitverkocht. Het is nutteloos om zich zonder kaarten naar de festivalweide te begeven.

Vanavond, vrijdag, kan men er wel nog terecht om er o.a. Helmut Lotti, Axelle Red en Adamo op het podium te zien. Morgen, zaterdag, staan o.a. Daan, Xink, Gabriel Rios, De Dolfijntjes en Bart Peeters geprogrammeerd.