Moen Feest lokt dan toch nog 16.000 bezoekers

Zaten de organisatoren vorige week nog een beetje in zak en as door de tegenvallende ticketverkoop, dan kunnen ze nu terugblikken op een meer dan geslaagde editie. Men mocht toch nog 16.000 mensen verwelkomen en ook de artiesten waren best tevreden.

De mensen achter Moen Feest waagden zich voor het eerst aan een vierdaags festival. Ook veranderde men van locatie en maakte men er nog een groter belevingsfestival van. Alle inspanningen ten spijt, bleek een week voor het festival de kaartenverkoop niet zo vlot te verlopen als gehoopt. Men nam de eerder drastische beslissing dat iedereen die een ticket had gekocht in voorverkoop, gratis iemand mocht meebrengen. “De 1+1-actie heeft goed gewerkt. Ook trok de ticketverkoop de laatste week nog wat aan en onze festivalzondag was vooraf al uitverkocht. Zo kwamen we op een totaal van 16.000 bezoekers, wat onze uitermate tevreden stelt”, vertelt ons Niko Vanderschelden van Moen Feest.

Moen Feest is ook een echt Moens festival geworden. Heel wat Moenenaars zijn trots zo’n groots festival in hun dorp te hebben en steken dan ook graag een handje toe om alles vlot te laten verlopen. Ook de Moense handelaars sponsoren blijkbaar graag Moen Feest.

Zondag werd al een eerste korte evaluatie gemaakt van het festival. “We kregen positieve reacties van artiesten en hun managementteams. Ze dankten ons voor de goede organisatie en vonden het een erg geschikte locatie. Voor ons heel belangrijk willen we volgende jaren nog grote namen op de affiche plaatsen. Ook van het publiek kregen we felicitaties. Het zal misschien vreemd klinken, niet enkel over de organisatie en de affiche, maar ook over de nette WC’s. Inderdaad ook dit vinden we belangrijk”, zegt Niko.

Zondag was het Family Day op Moen Feest. Vele jonge gezinnen kwamen met de kleinsten (met hoofdtelefoon aan) kijken naar Kaatje en Samson en Marie. Via Like Me en Olivia, die voor het eerst haar show voor publiek bracht, werd de ambiance opgebouwd voor Metejoor (met de arm in het gips) om af te sluiten op de beats van Regi.

Moen Feest kan terugblikken op een mooie vierdaagse. Vraag die op ieders lippen ligt, is of er volgend jaar ook zo’n editie komt. “We gaan in ieder geval voor een meerdaagse editie, maar of dit opnieuw vier dagen zullen worden valt nog te bekijken. Wel zouden we graag opnieuw in het Hemelvaartweekend organiseren maar eerst moeten we nog een grondige evaluatie maken eer er beslissingen vallen”, besluit Niko. (GVZ)