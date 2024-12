Moen Feest krijgt een Nederlands tintje: organisatie kondigt vijf topartiesten van onze Noorderburen aan

Met het nieuwe jaar voor de deur maakt Moen Feest traditiegetrouw de eerste artiesten bekend voor de komende editie. Na de winnaar van The Masked Singer, Francisco Schuster, kondigt de organisatie in één klap vijf Nederlandse topartiesten aan. Het festival vindt plaats op 4, 5 en 6 juli. “Headliner op Family Sunday wordt het liefste muzikale duo van de Lage Landen: Suzan & Freek. Zij komen op algemene aanvraag naar het zuiden van onze provincie. Na de festivalzomer kon het Moen Feestpubliek immers hun mening geven over wie in 2025 op de affiche zou moeten staan. De absolute nummer 1 in deze poll waren Suzan & Freek”, zegt woordvoerder Niko Vanderschelden.

Ook van de partij op Family Sunday zijn ‘Bankzitters’. “Zij zijn waanzinnig populair bij de Noorderburen omwille van hun YouTube filmpjes en met meer dan 580.000 volgers op Instagram bezig aan een steile opmars in de wereld van de sociale media. Ze zijn zeer exclusief met hun showtime in België, want dit jaar doen ze maar een handvol festivals waarvan Moen Feest er eentje is.”

Het thema op zaterdag wordt ‘All Stars Saturday’, een van de grote sterren die dag is niemand minder dan Andre Hazes. “Samen met zijn betoverende band neemt hij je mee in zijn wereld waar niks te gek is. Het wordt een ongelooflijk meezingfeest, met een repertoire wat nu al historisch gedachtengoed is”, aldus Vanderschelden.

De opener op ‘All Stars Saturday’ is aanstormend talent Luna van Kampen, een Nederlandse singer-songwriter die afgelopen jaar doorbrak met haar single ‘Dat is het Leven’.

De rockthemadag vindt plaats op vrijdag 4 juli en de afsluiter op deze ‘Rocking Friday’ zijn ‘The Dirty Daddies’. Terug op algemeen verzoek na hun passage in 2022.

Francisco Shuster

Eerder maakte de organisatie bekend dat Francisco Schuster op zondag 6 juli aanwezig zal zijn. De komende weken deelt de organisatie via hun sociale kanalen nog tal van andere namen.

Men werkt opnieuw met een ‘Early Bird voorverkoopperiode’ waarbij de tickets aan het voordeligste tarief enkel online te koop zijn. Dit tot 6 januari. Meer info en tickets via www.moenfeest.be.