Modelbouwclub uit Moorsele stelt kleine pronkstukken tentoon in Bissegem

Voor de 25ste keer organiseert de modelbouwclub uit Moorsele zijn tentoonstelling. Zondag 24 april in OC de Troubadour in Bissegem vind je vliegtuigen, vrachtwagens, schepen, auto’s of bromfietsen tot in het kleinste detail nagemaakt. Je ziet de pronkstukken van de leden, maar ook van deelnemers uit Nederland en Frankrijk. Er komen verkopers uit Groot-Brittannië die bijzondere modellen of accessoires aanbieden.

Negen stevige mannen zitten rond de tafel. Voorzitter Patrick Debaere voert het woord. “Vorig jaar hebben we ons als vereniging extra op de kaart gezet. Onze tentoonstelling in OC Bissegem is al een vaste waarde op de kalender van de mobelbouwers, maar door corona viel die in 2020 weg.”

“We zijn dan de eersten, misschien wel in Europa of nog verder, die een online-tentoonstelling presenteerden via sociale media. Er waren zes à zevenhonderd verschillende modellen, verspreid over vijf categorieën, met extra aandacht voor de jeugd.”

Nieuwe technieken

“De tentoonstelling heeft drie luiken. Er is de tentoonstelling van verschillende deelnemende clubs, er is de verkoop en er is de wedstrijd. Er zullen een twintigtal standen staan van verschillende clubs, met realisaties van de voorbije 25 jaar. De wedstrijd bekroont de mooiste maquettes rond 16.30 uur. Voor wie de laatste nieuwigheden zoekt, kun je terecht op de verkoopstanden van Belgische en buitenlandse verkopers.”

IPMS staat voor International Plastic Modellers’ Society. Oorspronkelijk opgericht in Groot-Brittannië is het nu een internationaal gezelschap. In België zijn er een twintigtal clubs. “We komen elke derde zaterdag van de maand samen in OC de Stekke in Moorsele, tussen 10 en 12 uur.”

“Regelmatig geeft een van de leden een workshop over hoe een verfpistool te gebruiken, hoe je een maquette kunt verouderen, of over het bouwen van een diorama. We zijn een echte vriendenkring en we geven elkaar tips over het nut van koperdraadjes uit bloemenpakketten of de veertjes in een balpen.”

