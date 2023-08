Modedefilé sluit zomer af

Het initiatief om een modedefilé te organiseren op het strand van De Panne met als decor de strandcabines van Elianne Bartholomeus is op de valreep bijgestuurd. Organisator Arnaud Van Robaeys houdt het liever droog. Daarom tonen de mannequins van het event L’été indien op 1 september hun outfits in drie atypische boetieks in de Zeelaan.

Arnaud Van Robaeys is een ondernemer in hart en nieren, die veel verder kijkt dan het commerciële plaatje. Hij zet zich in voor diverse grensoverschrijdende activiteiten, zoals de Vlasfietsroute ofwel de Rando-du-lin. Hij geeft ook zelf het perfecte voorbeeld van ‘grensoverschrijdend werken’, want hij heeft zowel zijn Grenier du Lin in Hondschoote als in de Zeelaan in De Panne.

Bovendien is Le Grenier du Lin een heel aparte winkel: bij Arnaud en Valérie is het linnen (en Ierse wol) troef; dames- en herenkledij, originele spullen om je huis mee te decoreren, unieke stoffen met knappe prints waarmee de zaakvoerders alles in hun eigen atelier op maat maken voor de klant.

Deze zomer wilde Arnaud afsluiten met een modedefilé aan strandcabines Maria. Omdat de weersvoorspellingen er bijzonder somber uitzien voor vrijdagavond, gooide Arnaud het roer om.

In drie boetieks

“Het feest waarmee we de zomer afsluiten vindt nu plaats in drie boetieks. Niet alleen in de mijne in de Zeelaan 157, maar ook bij Altesse, gespecialiseerd in het merk Hublot, in de Zeelaan 208, en bij Beauty Boutique by Astrid – daar showen de mannequins de kleren ter hoogte van Diamant aan de Zeelaan 107.”

“En geen feest zonder muziek natuurlijk! De Franse artiest Quentin Van Meir zorgt voor Caribische ambiance op zijn steel drums. Vanaf 19 uur is het de beurt aan dj Esteban, en kan iedereen de modeshows bijwonen, om 19 uur, 19.30 uur, 20 uur en 20.30 uur. Een van de modellen is trouwens de 19-jarige Maria uit De Panne, die meedoet aan de Miss Belgiëwedstrijd. Het dansfeest begint bij zonsondergang, om 20.45 uur, met een crossover-optreden van Quentin Van Meir en dj Esteban. De hele avond kun je ook proeven van de tapas van de foodtruck Zie Foet, op de trottoirs van de Zeelaan. En dit evenement is gratis!” (MVO)